Masters of Doom: James e Dave Franco produttori della serie sulle origini di Doom

Masters of Doom, il libro scritto da David Kushner, potrebbe diventare una serie tv prodotta da James e Dave Franco in cui verranno raccontate le origini del videogioco Doom.

A ordinare la produzione del pilot è stata USA Network che sta pensando a un progetto antologico in cui raccontare, stagione dopo stagione, alcune delle tappe più importanti della storia dei videogame.

Tra le pagine di Masters of Doom, pubblicato in Italia grazie a Multiplayer Edizioni, si racconta la storia di John Carmack e John Romero, creatori dei più popolari e venduti franchise della storia dei videogiochi, Doom and Quake. Il volume racconta la più grande storia dell'industria videoludica, portando i lettori all'interno dell'incredibile avventura di due imprenditori ribelli che sono stati in grado di dare la forma a una generazione. Il libro mostra come i due hanno incanalato la loro furia e immaginazione in prodotti che hanno esercitato una notevole influenza sulla nostra cultura, da MTV a Internet, passando per Columbine. Una storia di amicizia e tradimenti, commercio e arte, un racconto di cosa vuol dire essere giovani, ambiziosi e terribilmente creativi.

A occuparsi della sceneggiatura del potenziale show sarà Tom Bissell, impegnato anche come produttore esecutivo, che ha già collaborato con James Franco e suo fratello Dave in occasione del film The Disaster Artist, tratto proprio da un suo saggio.

