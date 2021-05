Masterminds - I geni della truffa: stasera su Italia 2 il film con Owen Wilson tratto da una storia vera

Il film più divertente della serata? Va in onda stasera su Italia 2 alle 21:15 ed è Masterminds - I geni della truffa, la commedia, diretta nel 2016 da Jared Hess, con protagonisti Zach Galifianakis, Owen Wilson e Kristen Wiig.

Masterminds - I geni della truffa: Owen Wilson in una scena del film

David Ghantt (Zach Galifianakis) ha a che fare ogni giorno con milioni di dollari, quelli che trasporta per conto della società di vigilanza privata Loomis Fargo & Company. Conduce una vita semplice, in cui la sola distrazione è rappresentata dalla cotta per la collega Kelly Campbell (Kristen Wiig).

E sarà proprio lei a proporlo come improbabile esecutore di un colpo che puzza già di galera: rubare dal deposito della società 17 milioni di dollari seguendo il piano fallace di Steve Chambers (Owen Wilson). Contro ogni probabilità la rapina riesce, ma per David è solo l'inizio dell'avventura: non dovrà solo sfuggire a tutti coloro che lo stanno cercando ma dovrà anche correre in soccorso dell'amata Kelly.

Nonostante il finale un po' diverso, Masterminds - I geni della truffa è tratto, incredibilmente, da fatti realmente accaduti, a Charlotte nel 1997.