Masterchef Italia 8: la penultima puntata arriva stasera su Sky!

Masterchef Italia 8 torna stasera su Sky Uno con un nuovo frizzante episodio. Ormai i cuochi sono davvero pochi quindi ogni errore potrebbe essere fatale!

Se è vero, come riportano i vocabolari, che uno chef è il "capocuoco nei ristoranti, responsabile della parte operativa e di quella creativa", per i componenti della Masterclass è il momento di testare le proprie abilità con l'ingrediente più imprevedibile ma anche, forse, il più utile: la fantasia. E così, gli aspiranti chef di Masterchef Italia 8, nella Mystery Box in onda stasera su Sky Uno alle 21.15 (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV, dovranno creare un nuovo sapore a partire da ingredienti comuni e non, ma tutti diversi tra loro.

Siete pronti a conoscere uno degli chef più rock e innovativi del mondo?

Damas y caballeros, David Muñoz @Dabizdiverxo!

DOMANI a #MasterChefIt, alle 21.15 su @SkyUno e @NOWTV_It! pic.twitter.com/LdHRWBGdN9 — MasterChef Italia (@MasterChef_it) March 27, 2019

Nel penultimo appuntamento del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, i cinque cuochi amatoriali rimasti in gara - Alessandro, Gilberto, Gloria, Guido, Valeria - affronteranno anche un Invention Test emozionante, durante il quale, sotto gli occhi dei giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, potranno contare sull'aiuto di Sous-Chef insoliti e molto particolari. E ancora, per la prova in esterna voleranno in Spagna, nell'NH Collection Madrid Eurobuilding della Capitale iberica, per lavorare nelle cucine del "DiverXO", il ristorante 3 stelle Michelin dell'irriverente e avanguardista chef David Muñoz. Infine, il Pressure Test stabilirà chi rimarrà in gara per diventare l'ottavo MasterChef italiano, aggiudicandosi 100.000 euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette.

E ancora, tutti i giorni alle ore 19.50 sempre su Sky Uno continua anche il viaggio di MasterChef Magazine. Le puntate di questa ultima settimana sono tutte dedicate ai cuochi amatoriali arrivati fino alla fase finale di questa edizione, ai loro racconti e alle loro emozioni, e alle ricette più imperdibili dei giudici di MasterChef Italia.