MasterChef Italia 14, stasera su Sky c'è Pablo Trincia: gli ospiti e le prove di giovedì 6 febbraio

I fornelli di MasterChef Italia 14 tornano ad accendersi, stasera su Sky Uno e in streaming su NOW alle 21.15. Otto i cuochi amatoriali rimasti in gara, tutti decisi a conquistare un posto in finale. La competizione si fa sempre più agguerrita, ma soprattutto misteriosa.

Dopo la puntata di giovedì scorso infatti, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ospiteranno un esperto di casi da risolvere: Pablo Trincia. Per il Pressure Test invece, arriva lo chef Jacopo Ticchi.

La Mistery Box Crime con Pablo Trincia

Pablo Trincia ospite di Masterchef 14

Quella di stasera sarà una Mystery Box molto particolare, con un vero e proprio "delitto gastronomico" da risolvere. Chi meglio allora di Pablo Trincia? Giornalista, autore e podcaster, Trincia seguirà le indagini insieme ai giudici, in una prova che si preannuncia davvero singolare.

Seguirà poi l'Invention Test, questa volta giocato sul filo conduttore della musica. E con un dj d'eccezione: chef Locatelli, che mixerà grandi successi della musica inglese associando ciascuno di questi a un piatto.

La prova in esterna al Mart di Rovereto

Toccherà poi alla Prova in Esterna. Gli aspiranti chef saranno protagonisti di una prova dove l'arte sarà protagonista: per svolgerla, approderanno al Mart di Rovereto, in provincia di Trento, uno dei Musei di arte moderna e contemporanea più importanti d'Italia e d'Europa. I concorrenti si sfideranno lasciandosi ispirare da capolavori senza tempo.

Il Pressure Test con chef Jacopo Ticchi

Per chi non riuscirà a superare le prove, ci sarà il Pressure Test. Stavolta basato su un ingrediente "killer" e che avrà come protagonista il giovane chef Jacopo Ticchi. Romagnolo, classe 1994, Ticchinella sua "Trattoria da Lucio" a Rimini basa la sua cucina suun trattamento delicato e accuratissimo della materia prima. Anche stavolta, la prova si rivelerà tutt'altro che semplice.

Masterchef Italia 14: parla un concorrente eliminato, tra esterna a Villa Crespi e peperoncini troppo piccanti

L'impegno di MasterChef contro lo spreco di cibo

Anche quest'anno si rinnova l'impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l'ambiente e non sprecando risorse alimentari. Dal 2013 MasterChef Italia collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus Opera Cardinal Ferrari che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano.

Inoltre, Last Minute Market ha incluso il "progetto MasterChef Italia" come caso pilota per sperimentare il protocollo Waste Free, nato per attestare la volontà e l'impegno nel realizzare azioni di riduzione degli sprechi, con particolare attenzione al recupero e alla donazione delle eccedenze alimentari.

Da anni, inoltre, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile. Perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione Food Waste Management System da Bureau Veritas.