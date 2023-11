MasterChef Italia 13, ecco quando inizia: la data della nuova stagione svelata dal promo (VIDEO)

Con X Factor 2023 alle battute finale, per SKY è tempo di pensare a MasterChef Italia 13, al via subito dopo il talent musicale. La data di inizio è quella di giovedì 14 dicembre, a comunicarlo un promo dello show che vede la moltiplicazione dei tre giudici, ormai inseparabili alla quinta edizione insieme.

Il promo di MasterChef Italia 13

Se c'è qualcosa che (anche) a MasterChef si deve riconoscere è di aver riportato il cibo al centro della tavola (e del piatto!). Sono finiti i tempi in cui durante il pranzo e la cena si parlava di tutto tranne che di quanto sono rossi questi pomodori o di quanto è tannico quel vino, e non si corre più distrattamente tra le corsie dei supermercati arraffando senza attenzione. C'è un prima MasterChef e un dopo MasterChef anche nelle cucine e nelle sale da pranzo di casa perchè, diciamolo, ormai tutti giochiamo un po' al Bruno Barbieri nel giudicare l'impiattamento della mamma. E ci sentiamo un po' Giorgio Locatelli quando, davanti al frigo, decidiamo di azzardare combinazioni audaci. Per fortuna poi spunta fuori anche l'umanità di Antonino Cannavacciuolo quando sì, forse un po' si è esagerato nel voler giudicare anche l'arrosto della nonna.

Il primo promo di MasterChef Italia 13 punta sull'effetto di vicinanza e di riconoscimento tra il pubblico a casa e un trio di giudici che, dal 14 dicembre - ogni giovedì sera alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW - sarà in effetti un po' come avere seduti accanto durante la cena. Ma se tutti possiamo sentirci per una volta Barbieri, Cannavacciuolo o Locatelli, soltanto loro tre (e di tanto in tanto qualche illustre ospite) possono giudicare piatti e concorrenti di MasterChef.