MasterChef Italia 12, stasera 16 febbraio su Sky e Now con lo chef Enrico Crippa: le anticipazioni

Stasera 16 febbraio alle 21:15 torna su Sky Uno, e in streaming su NOW, MasterChef Italia 12. I cuochi amatoriali continuano a darsi battaglia tra i fornelli a colpi di forchette e cucchiai, talento e originalità, per conquistare i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli e tenere allacciato l'ambito grembiule. Le anticipazioni annunciano che il Commissario esterno per lo skill test sarà lo chef tristellato Enrico Crippa, 'maestro dei vegetali', con i suoi piatti che sono opere d'arte.

Il traguardo per gli aspiranti Chef di MasterChef Italia, rimasti in otto, è sempre più vicino, e il loro percorso entra definitivamente nella dimensione dell'Alta cucina: il livello tecnico, sempre altissimo, delle prove richiede da parte loro una preparazione da veri professionisti.

La serata porterà quindi la Masterclass a confrontarsi con preparazioni degne di una cucina stellata, a partire dall'amuse-bouche, il piccolo boccone servito a inizio pasto principalmente nei ristoranti stellati, che sarà protagonista della Mystery Box di questa settimana, organizzata dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Mai come in questa prova gli aspiranti Chef dovranno far emergere al massimo la propria creatività e identità, canalizzando entrambi gli aspetti in piatti accuratamente preparati, in cui l'estetica regni sovrana.

Anche l'Invention Test resterà nell'ambito dell'Alta cucina con una preparazione degna delle cucine stellate, ovvero il pre-dessert, una piccola portata che viene servita prima del dolce principale per preparare il palato a gustare al meglio il dessert.

Per una serata che quindi porterà i cuochi amatoriali a immaginare quale sarebbe l'identità del proprio ristorante di alto livello l'ospite non poteva che essere di primissimo piano: nella cucina di MasterChef Italia arriverà lo chef tristellato Enrico Crippa, 3 stelle Michelin con il ristorante Piazza Duomo d'Alba (a cui si è aggiunta la Stella Verde, il riconoscimento che premia i ristoranti all'avanguardia nel campo della sostenibilità), maestro dei vegetali famoso per la perfezione della sua cucina, autore di piatti che sono delle vere opere d'arte, nonché sesto Chef a livello mondiale secondo la Top 50th Best Chef Award del 2017. Chef Crippa sarà protagonista e "commissario esterno" del nuovo Skill Test, la prova più tecnica tra quelle dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.

Quando mancano pochissime settimane alla proclamazione del vincitore, i cuochi amatoriali devono fare il salto di qualità e considerarsi davvero dei veri chef professionisti. Per conquistare il titolo di nuovo MasterChef italiano servono talento, creatività, immaginazione e concretezza: la ricetta è semplice, ma è altrettanto semplice sbagliare e ogni errore, a questo punto della gara, può costare carissimo.