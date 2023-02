MasterChef Italia 12, stasera 9 febbraio su Sky e Now con lo chef Giancarlo Perbellini: anticipazioni

Stasera 9 febbraio alle 21:15 torna su Sky Uno, e in streaming su NOW, MasterChef Italia 12 con la sua ottava puntata, ospite lo chef Giancarlo Perbellini. La competizione diviene sempre più serrata, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli mettono alla prova gli aspiranti chef. In Masterclass sono rimasti in 10 e quindi i cuochi amatoriali sono sempre più determinati a proseguire il proprio percorso verso una finalissima che intravedono sempre più vicina.

Ma la serata di stasera per la Top 10 di quest'anno sarà ricca di colpi di scena, già a partire da una sorprendente e tesissima Mystery Box che vedrà protagonista un ospite, lo Chef e imprenditore Giancarlo Perbellini, uno dei massimi rappresentanti della cucina d'eccellenza in Italia e nel mondo, con ben dieci locali nel nostro Paese tra cui Casa Perbellini a Verona che vanta 2 Stelle Michelin. Perbellini rimarrà poi anche per l'Invention Test, che vedrà protagonisti due suoi piatti di mare. Sarà questa l'occasione per dimostrare ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - e anche a se stessi - di saper ragionare come dei veri e propri chef professionisti.

Il raffinato NH Collection CityLife di Milano - negli episodi del cooking farà da sfondo a una Prova in Esterna dai sapori internazionali che accoglierà dieci Chef di fama mondiale provenienti dall'estero: i concorrenti, divisi nelle due brigate, si sfideranno su piatti da tutto il mondo in una sfida che sarà molto tecnica e serrata.

Per la brigata sconfitta come sempre ci sarà il Pressure Test, un'ultima chance dove giocare il tutto per tutto per ottenere la possibilità di rimanere ancora in gara all'interno delle cucine di MasterChef Italia.

Continua tutti i giorni anche l'appuntamento con MasterChef Magazine, la rubrica quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle 19:45 su Sky Uno e in streaming su NOW.

Nel corso di questa nuova settimana due dei cuochi amatoriali di MasterChef di quest'anno proveranno a creare un piatto da ristorante stellato utilizzando uno degli ingredienti protagonisti dell'ultima Mystery Box: il controfiletto di wagyu. Poi Iginio Massari e sua figlia Debora cucineranno fianco a fianco per preparare il Dolce Perla, il dessert che più di tutti rappresenta la loro idea di pasticceria contemporanea. Successivamente Antonio e Tracy, vincitori rispettivamente della nona e dell'undicesima edizione di MasterChef Italia, prepareranno un piatto con alcuni ingredienti tipici del territorio da dove provengono, il Veneto. Valerio Braschi, vincitore della sesta stagione, aprirà le porte del suo Ristorante 1978 a Roma, per raccontare i propri traguardi in cucina. A seguire, Tracy lo ospiterà nella cucina del Magazine per preparare un piatto nato da una scommessa. Bruno Barbieri tornerà a interrogare Mime, concorrente l'anno scorso, per valutare la sua preparazione sulle tecniche di lavorazione del pesce.