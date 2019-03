Masterchef All Stars Italia: la prima stagione da stasera su TV8!

Al via da stasera su TV8 alle 21.15 la prima edizione speciale del cooking show dei record: Masterchef All Stars Italia! I 16 migliori protagonisti di tutte le passate edizioni del programma - prodotto da Endemol Shine Italy per Sky - avranno una seconda chance: quattro appuntamenti da non perdere per aggiudicarsi il titolo di primo MasterChef All Star italiano.

A giudicare gli aspiranti al titolo i due veterani della giuria di MasterChef: Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. In ogni puntata sono affiancati da un giudice ospite: Joe Bastianich, Antonia Klugmann, Iginio Massari e Giorgio Locatelli. In sfida - dopo anni di lavoro e progetti personali arrivano più forti e consapevoli di fronte ai giudici i più talentuosi: Danny D'Annibale (prima edizione), Anna Lupi (prima edizione), Maurizio Rosazza Prin (seconda edizione), Ivan Iurato (seconda edizione), Marika Elefante (seconda edizione), Daiana Cecconi (seconda edizione), Paola Galloni (seconda edizione), Almo Bibolotti (terza edizione), Michele Cannistraro (terza edizione), Simone Finetti (quarta edizione), Alida Gotta (quinta edizione), Maradona Youssef (quinta edizione), Rubina Rovini (quinta edizione), Dario Baruffa (quinta edizione), Loredana Martori (sesta edizione) e Alberto Menino (settima edizione).

16 concorrenti tornano ai fornelli della cucina più temuta d'italia: come finirà questa volta? #MasterChefAllStars da mercoledì alle 21:15 in prima visione su TV8 pic.twitter.com/btK1aBTaMw — TV8 (@TV8it) March 26, 2019

Nella prima puntata incontreranno i loro avversari: se da un lato ci saranno stima ed entusiasmo, dall'altro si riaccenderanno vecchie ruggini. La prima sfida - della durata di 45 minuti - vedrà i giudici impegnati in un assaggio al buio dei piatti preparati dai cuochi senza conoscere il nome del loro creatore. Un modo per giudicarli nel modo più obiettivo possibile, così da riconoscere se, oggi, sono o no all'altezza di indossare il grembiule di MasterChef All Stars. Solo per chi sarà in grado di preparare un piatto degno di un ristorante stellato si apriranno le porte della masterclass.