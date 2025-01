Nuovo appuntamento con MasterChef Italia 14, in onda stasera Sky Uno e in streaming su NOW alle 21:15. Per i cuochi amatoriali, la competizione si fa sempre più accesa e nella puntata di oggi, giovedì 23 gennaio, si confronteranno con uno degli scogli più temuti: la prova di pasticceria.

Dopo la puntata a tema ecosostenibilità della settimana scorsa e l'eliminazione di Sara, gli ospiti dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli saranno il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani Iginio Massari e l'imprenditrice e Pastry Chef Debora Massari, sua figlia.

La Golden Mistery Box: la prova di pasticceria

Sotto l'occhio vigile dei Massari, gli aspiranti chef troveranno una Golden Mystery Box: a loro il compito di dimostrare capacità tecniche di taglio e creatività nella farcitura di un panettone gastronomico. Per l'Invention Test invece, dovranno misurarsi con la preparazione di un dolce "scenografico". I concorrenti dovranno dunque affrontare due prove insidiose e complicate; come da tradizione del cooking show, anche stavolta la prova di pasticceria riuscirà a sparigliare le carte e cambiare gli equilibri.

La prova in esterna a Pontremoli con i "testi"

Toccherà poi alla Prova in Esterna; per sfidarsi, gli aspiranti chef andranno a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. Da secoli divisa tra le fazioni di San Geminiano e San Nicolò che si sfidano ogni anno realizzando immensi falò, la cittadina accoglierà altre due fazioni, cioè la brigata rossa e la brigata blu di MasterChef. Le due squadre saranno impegnate a cucinare sui "testi", delle pentole in ghisa tipiche della cucina locale che vanno appoggiati sulla brace. A giudicare il loro operato e il loro tuffo nella cucina della Lunigiana venticinque espertissimi ristoratori della zona. I componenti della brigata che perderà la prova, dovranno tornare in studio per affrontare un Pressure Test tutt'altro che usuale.

L'impegno di MasterChef contro lo spreco di cibo

Anche quest'anno si rinnova l'impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l'ambiente e non sprecando risorse alimentari. Dal 2013 MasterChef Italia collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus Opera Cardinal Ferrari che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano. Inoltre, Last Minute Market ha incluso il "progetto MasterChef Italia" come caso pilota per sperimentare il protocollo Waste Free, nato per attestare la volontà e l'impegno nel realizzare azioni di riduzione degli sprechi, con particolare attenzione al recupero e alla donazione delle eccedenze alimentari.

Da anni, inoltre, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile. Perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione Food Waste Management System da Bureau Veritas.