MasterChef Italia 14: tra cinema, emotività (che tradisce) e futuro. Parla l’eliminata della settimana

Una serata all'insegna della cucina eco-friendly quella appena trascorsa nella cucina di MasterChef Italia, lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, in onda ogni giovedì su Sky Uno e in streaming su NOW. Nella prima prova, infatti, con le verdure come protagoniste, è stato imposto agli aspiranti chef di utilizzare l'elettricità per soli 15 minuti. Il migliore a ridurre gli sprechi, risparmiando al contempo energia è stato Jack che ha conquistato un il vantaggio di un assaggio nella prova successiva mettendo anche in difficoltà due altri compagni di avventura.

I concorrenti durante la serata

La seconda prova, infatti è stata una delle più insidiose fino ad ora: sotto la supervisione di Franco Pepe, primo pizzaiolo italiano nominato Cavaliere al Merito della Repubblica, i concorrenti hanno dovuto preparare un impasto per pizza fritta da proporre ai giudici insieme ad un condimento in grado di sposarsi perfettamente all'impasto. Ad avere la peggio è stata Sara che nel successivo Skill Test ha subito ben due penalità: uno step in meno per poter impressionare i giudici e una cucinata in completa solitudine.

Pía León a MasterChef Italia

A giudicare e istruire la classe è Pía León dal Kjolle di Lima, miglior chef donna del mondo nel 2021 per il World's 50 Best Restaurant. Alle prese con ingredienti nuovi e poco utilizzati, almeno dalle nostre parti, i concorrenti hanno dovuto cimentarsi con piatti ispirati alla cucina peruviana, ma soprattutto hanno dovuto lavorare in coppia con il compagno scelto da Anna, migliore nella prova precedente. Ma chi non è stato in grado salire in balconata ha avuto un'altra possibilità per eccellere lasciandosi ispirare da una preparazione della chef, un piatto che univa alla perfezione il pesce alla frutta. Ad uscire con una preparazione poco curata è stata Linda, tradita dall'ansia e dall'emozione.

Un esperienza indimenticabile

Linda all'annuncio dell'eliminazione

Ed è proprio Linda che, nel parlare con i giornalisti, ha raccontato che incredibile esperienza sia la cucina di Masterchef, un'avventura positiva ma faticosa: _"Mi porterò dietro quasi tutte le prove perché sono state bellissime. Mi aprivano il cuore, perché ho una passione grande per la cucina: ogni sfida per me era un'esplosione di emozioni. Ho conosciuto persone splendide, tutti coloro che ruotano attorno a Masterchef sono persone splendide, dai concorrenti a chi ci lavora. Poi il mio sogno era di conoscere Cannavacciuolo, quindi sono contentissima. Ho fatto un sacco di esperienza culinaria, ho imparato un sacco di cose guardando tutti i ragazzi a fianco a me e seguendo le prove. Quindi mi porto, in percentuale, il 99,9% di cose positive."-

Tradita dall'emotività

Linda lascia la cucina di MasterChef

La concorrente Torinese, che si è distinta nello show per l'ottima pasta fresca presentata ai giudici è stata più volte tradita dall'emotività:"Quando lo chef Cannavacciuolo mi ha detto che la pasta era tirata bene e lo chef Barbieri lo ha confermato, sono impazzita. Ero emozionatissima, non riuscivo più a parlare. La mia emotività ha inciso molto. Io sono una donna molto, molto emotiva, anche se rimando questa immagine forte, alla fine sono un tortino dal cuore caldo. Dovevo essere un po' più sicura di me e meno emotiva. Questo mi frega sempre, ma anche nella vita ho un po' di insicurezza e questo mi ha penalizzato un po'."

cinema, serie tv e futuro

I giudici di questa edizione

Importanti per Linda sono stati anche i legami stretti in quella che sembra una Masterclass molto affiatata, tanto da rispondere alla domande su quale serie tv potesse riassumere in qualche modo l'atmosfera vissuta nello show, con un titolo detto senza esitazioni: "Friends!" per poi aggiungere: "Ho legato quasi con tutti. Maggiormente con Sara, Simone, anche perché lui è piemontese, quindi vicino a me. Ma anche con Claudio, Jack, Samu, dopotutto io ero La Mami: mi chiamavano Mami, e per me era cosa bellissima. Mi mancava mia figlia, allora venivo chiamata così, era un'emozione pazzesca, la mamma di tutti."

Per quanto riguarda i film Linda sceglie invece un titolo tutt'altro che scontato: "Animal house, con John Belushi. Un film divertentissimo: loro vivono in una... dove vivono? Un'università, ed è uno dei miei film preferiti"

Ovviamente si è parlato anche del futuro: ci sarà ancora la cucina ni prossimi anni per Linda? Quali sono i suoi progetti? :"Sicuramente non mollerò la cucina, anche se ho cinquant'anni. Era un mio sogno andare a MasterChef, mia figlia mi ha iscritto di nascosto, quindi per me è stata una cosa bellissima. Non mollerò, vorrò fare lo chef a domicilio, se sarà possibile, andare a proporre il mio menù in qualche locale, quindi fare delle serate, pranzi o brunch in qualche locale bello di Torino. Se riesco vorrei anche fare un corso di cucina ai bambini, perché io sono mamma, amo i bambini, sarebbe carino inserirmi in qualche scuola o qualche centro estivo per fare questi corsi."