Master, su Prime Video in streaming da oggi

Master, il nuovo inquietante thriller con Regina Hall diretta dall'esordiente Mariama Diallo, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 18 marzo 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Regina Hall, nel film Master dell'esordiente Mariama Diallo che si è occupata della regia e della sceneggiatura, ha la parte della professoressa Gail Bishop, una docente afroamericana che viene promossa a direttrice della Residence Hall in una prestigiosa ed elitaria università del New England, un college fondato nel passato che è antico quasi quanto il paese in cui è stato costruito. Gail è la prima persona afro-americana ad essere ingaggiata per questo ruolo e cerca di infondere nuova linfa vitale nel suo ruolo, in modo da trasportare l'atmosfera rigida, e conservatrice del college nell'era moderna in modo da intaccare il razzismo non tanto velato del posto.

Master: un primo piano di Regina Hall

Un'altra donna afroamericana, Jasmine Moore, è invece una giovane matricola che sente di non essere accettata dai suoi colleghi di corso all'interno della medesima università. A peggiorare le cose a Jasmine viene assegnata una camera nel dormitorio che si dice essere infestata da una presenza maligna. Come se le diffidenze e il malcelato razzismo non bastassero, Gail e Jasmine dovranno confrontarsi con una realtà finora nascosta, e che ha un collegamento con antiche e oscure tradizioni, radicate in quel territorio, in quelle strutture e tra la maggior parte delle persone attorno a loro...