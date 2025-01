MasterChef Italia 14, stasera su Sky una puntata ecosostenibile: gli ospiti e le prove di giovedì 16 gennaio

Puntata all'insegna dell'ecosostenibilità, quella di MasterChef Italia 14 in onda stasera su Sky alle 21:15 e in streaming su NOW. Il cooking show infatti, ci porterà in un viaggio che toccherà i temi del risparmio energetico e della biodiversità, partendo dall'Italia e arrivando fino ai sapori piccanti ed esotici della cucina sudamericana.

Siamo arrivati ad un momento cruciale, e i giurati vogliono capire chi, tra i cuochi amatoriali in gara, merita di proseguire la corsa verso la vittoria.

La Mistery Box a risparmio energetico

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli proporrano quindi una Mistery Box green, a risparmio energetico: i concorrenti dovranno cucinare avendo a disposizione un minutaggio ridotto di elettricità. Accoglieranno poi nella cucina di MasterChef due ospiti che dell'attenzione al territorio e alle materie prime, hanno fatto la propria firma.

MasterChef in notturna con la pizza di Franco Pepe

Dapprima, per l'Invention Test, arriverà il pluripremiato pizzaiolo Franco Pepe del ristorante Pepe in Grani a Caiazzo (Caserta), uno dei migliori a livello mondiale e primo pizzaiolo italiano ad essere nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. I concorrenti conosceranno da vicino il lavoro dello chef, che li guiderà in una notte di impasti e lievitazioni, svelando loro il segreto della sua famosa pizza fritta.

I sapori delle Ande con la Chef Pia León

Per lo Skill Test invece, arriverà a MasterChef Pía León, vincitrice nel 2021 del premio del World's 50 Best Restaurant come miglior chef donna del mondo. Nata nell'86, di origini peruviane, Chef León ha iniziato lavorando nell'attività di catering della madre, maturando poi esperienze in ristoranti prestigiosi a livello mondiale come Astrid y Gaston (a Lima) ed El Celler de Can Roca (Girona, Spagna). Tornata a Lima, conosce lo chef Virgilio Martinez, con cui inizia un sodalizio umano e professionale: il loro Central entra nel 2013 nella classifica del World's 50 Best Restaurant, senza uscirne per anni. Dopo aver diretto la cucina di Central per anni, nel 2018 apre il "suo" Kjolle: i due ristoranti hanno in comune la filosofia che celebra la biodiversità, ma mentre nel primo ci si concentra sull'altitudine e sull'ecosistema, nella neonata attività ci si focalizza sul prodotto con un menù semplice fatto di piatti composti da soli quattro o cinque ingredienti. Pía e Virgilio hanno poi aperto un altro ristorante, Mil, situato nel centro delle Ande peruviane.

L'impegno di MasterChef contro lo spreco di cibo

Anche in questa quattordicesima edizione si rinnova l'impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile,rispettando l'ambiente e non sprecando risorse alimentari. Dal 2013 MasterChef Italia collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus Opera Cardinal Ferrari che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano.

Da anni, inoltre, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile. Perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione Food Waste Management System da Bureau Veritas.