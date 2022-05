Massimo Ranieri cade dal palco del teatro Diana di Napoli: è ricoverato al Cardarelli

Paura al Teatro Diana di Napoli per Massimo Ranieri: l'artista è caduto dal palco durante una delle prime canzoni del suo spettacolo. È stato trasportato all'Ospedale Cardarelli di Napoli dove, secondo le ultime informazioni, gli è stata riscontrata la frattura della costola e un trauma cranico.

L'incidente a Massimo Ranieri è avvenuto ieri, 6 maggio, durante lo spettacolo 'Sogno o son desto', in cartellone al Teatro Diana di Napoli dal 4 maggio al 22 maggio. Secondo alcuni spettatori presenti in sala, l'infortunio è avvenuto ad inizio dello spettacolo "Massimo Ranieri era alla prima canzone e forse voleva scendere tra il pubblico quando lo abbiamo visto cadere dal palco nel vuoto", ha raccontato Rosy Marsiglia a Tgcom24.

Il personale del teatro ha fatto subito capannello attorno al cantante, anche per evitare che qualcuno lo riprendesse con i cellulari. Sembra che nella caduta Ranieri abbia sbattuto con la testa, da qui il trauma cranico che gli è stato riscontrato in ospedale. La dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire, non è da escludere che l'artista partenopeo possa aver perso l'equilibrio in seguito ad un malore o sia semplicemente incespicato.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che hanno prestato i primi soccorsi al cantante, nel frattempo la sala era stata sgombrata. Ranieri è stato portato in ambulanza al Cardarelli, fuori dal Teatro un gruppo di spettatori ha aspettato l'uscita del mezzo riservando a Massimo Ranieri un applauso affettuoso. L'artista è stato sottoposto a una Tac e ad una serie di radiografie che, stando alle ultime notizie, avrebbero riscontrato la frattura di una costola.