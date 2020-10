Massimo Lopez: “Sono positivo al Covid-19 e monitorato dai medici da casa" (VIDEO)

Massimo Lopez è risultato positivo al Covid-19: in un video su Instagram l'attore ha comunicato ai suoi follower di essere monitorato telefonicamente dai medici.

Massimo Lopez è risultato positivo al Covid-19. L'attore ha condiviso un post su Instagram sulle sue attuali condizioni: è monitorato telefonicamente dai medici e la febbre sta iniziando a scendere.

L'attore marchigiano ha iniziato ad avere la febbre alta da domenica scorsa e dopo essersi consultato con i medici ha deciso di fare il tampone ed ha scoperto di essere positivo al Covid-19. Fortunatamente le condizioni di Massimo Lopez sono tali che, per il momento, non è stato necessario ricoverarlo in ospedale. Lopez, 68 anni, ha voluto tranquillizzare e informare i suoi fan personalmente con un video pubblicato su Instagram. Nel video Massimo dice: "Io sono qui a casa da domenica. Ho cominciato ad avere un po' di febbre, presto salita a 38 e mezzo. E, dopo aver seguito i protocolli sono risultato positivo al Coronavirus. Sono a casa adesso, monitorato dai medici telefonicamente. Le condizioni generali sono buone perché questa febbre è cominciata a scendere. Volevo tranquillizzarvi tutti, sperando che la cosa si risolva al più presto". Dopo aver tranquillizzato i fan Lopez li invita alla massima cautela: "Vi esorto a fare tanta attenzione, a usare le mascherine e il distanziamento sociale il più possibile. Vi abbraccio e incrociamo le dita".

Pochi minuti dopo la bacheca di Massimo Lopez si è riempita di messaggi d'incoraggiamento di fan e colleghi. Mara Venier gli scrive "tesoro", aggiungendo un cuore. Segnali d'incoraggiamento da parte di Romina Power, Fiordaliso, Paola Barale, Virginia Raffaele e dalla redazione di Che Tempo che fa.