Massimo Giletti torna su Rai 3 con il nuovo programma, Lo Stato delle Cose: ospiti e temi della prima puntata

Dopo l'addio forzato a La7, Massimo Giletti torna in TV con un programma tutto suo: si chiama Lo Stato delle Cose, è targato Rai Cultura, ed è pronto al debutto stasera su Rai 3 alle 21:20. Dopo glie speciali condotti per la strage di Ustica e per i 70 anni della TV, il giornalista piemontese torna all'approfondimento su temi di attualità con un prodotto che lo vede anche tra gli autori.

Gli ospiti della prima puntata

I fatti, le questioni e le storie che sono al centro del dibattito pubblico verranno sempre affrontati con ospiti e punti di vista diversi, mettendo sempre in contatto l'alto e il basso, la destra e la sinistra, il centro e la periferia del mondo.

In studio, insieme al conduttore, in questa prima puntata di lunedì 30 settembre ci sarà Michael Cohen, ex avvocato di Donald Trump, diventato oggi uno dei suoi principali detrattori.

Spazio anche alla politica italiana con il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e l'europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci.

In questa prima puntata di stagione ci saranno altri due giornalisti a guidare il dibattito sui temi affrontati: Peter Gomez e Giovanna Botteri.

Massimo Giletti intervisterà anche Francesca Pascale, che ha da qualche settimana annunciato la separazione dall'ex moglie Paola Turci, ed espresso giudizi severissimi su alcune personalità politiche al Governo, e Fabrizio Moro.

Non mancheranno i collegamenti in diretta dalle piazze italiane e i racconti immersivi del nostro Paese. La realtà, anche quella locale, conquisterà il primo piano del programma.

Le notizie e i fatti saranno raccontati attraverso il modello narrativo del reportage, che vedrà protagonisti i cittadini che denunciano, chiedono risposte, vogliono partecipare attivamente alla vita pubblica.