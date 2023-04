Massimo Giletti, La7 sospende Non è l'ArenA: la reazione del giornalista

La7 ha sospeso con effetto immediato Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti già da domenica non andrà in onda.

La7 ha annunciato con un comunicato che il programma della domenica sera Non è l'Arena, condotto da Massimo Giletti, è stato sospeso con effetto immediato. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni di questa decisione inaspettata. Il giornalista si è detto amareggiato per le conseguenze che la sospensione del programma avrà sulle persone che lavorano con lui.

Nel comunicato diffuso da La7 si legge "La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimo Giletti rimane a disposizione dell'Azienda". Poco dopo è arrivata la replica del giornalista che ha scritto: "Prendo atto della decisione di La7. In questo momento, l'unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all'altro - senza alcun preavviso - vengono lasciate per strada".

Non è l'Arena era arrivato alla sua sesta edizione, Massimo Giletti era approdato alla corte di Urbano Cairo dopo che la Rai aveva soppresso L'Arena, programma che occupava la fascia della domenica pomeriggio di Rai 1. "Lasciare la Rai è stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte", aveva detto Giletti qualche settimana fa a Belve, la trasmissione di Francesca Fagnani.

Dagospia ha riportato che la sospensione del programma di Massimo Giletti su La7 sarebbe stata causata da un intervento della DIA, che avrebbe espresso insoddisfazione per le trasmissioni in cui sono state fatte insinuazioni riguardanti una presunta trattativa tra Stato e Mafia dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro. "Come mai Urbano Cairo, che non ha mai cacciato nessun giornalista, ha preso la decisione di mettere alla porta Massimo Giletti? Mafia ci cova. Pare che sia intervenuta la Dia (Direzione Investigativa Antimafia) a proposito delle svariate 'rivelazioni' su Matteo Messina Denaro concesse a Non è l'Arena da Salvatore Baiardo, uomo di fiducia dei fratelli Graviano". Baiardo dichiarò in trasmissione che l'ormai ex potente boss starebbe per morire, motivo per cui si sarebbe fatto catturare con tanta facilità", si legge sul portale.

Selvaggia Lucarelli in un recentissimo tweet ha rivelato che la casa di Massimo Giletti sarebbe stata perquisita. "Secondo indiscrezioni il rapporto tra Urbano Cairo e Massimo Giletti, un tempo idilliaco, negli ultimi tempi era diventato molto teso, anche per la notizia di trattative tra Giletti e la Rai (o tra Giletti e chi provava a portarlo in Rai...). La notizia delle perquisizioni di stamattina avrebbe dunque convinto Cairo ad agire d'anticipo e chiudere il programma".