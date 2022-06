Non è l’Arena da Mosca, Massimo Giletti sviene in diretta (VIDEO)

Massimo Giletti è svenuto in diretta mentre conduceva Non è l'Arena da Mosca: il giornalista forse provato dall'intervista con Maria Zakharova e dal litigio con Alessandro Sallusti.

Massimo Giletti è svenuto in diretta durante la puntata di Non è l'Arena trasmessa da Mosca: il conduttore, aveva da poco avuto un duro faccia a faccia con Alessandro Sallusti dopo aver intervistato Maria Zakharova, portavoce del Ministro degli Esteri Lavrov. La puntata è stata in parte condotta da Myrta Merlino.

Momenti di panico a Non è L'arena a causa di un malore di Massimo Giletti, che ha dovuto interrompere la conduzione del programma per alcuni minuti. Tutto è successo durante la puntata di domenica 5 giugno, che Giletti ha voluto condurre da Mosca nonostante le polemiche scaturite dalla sua decisione. Nel corso della puntata Maria Zakharova, portavoce del Ministro degli Esteri Lavrov, ha, naturalmente, sciorinato una serie di affermazioni tipiche della propaganda putiniana, sottolineando che l'Italia è responsabile dell'attuale situazione, per non aver aiutato Mosca a risolvere la situazione in Donbass. "Noi abbiamo trattato per 8 anni ma tutto il conflitto è cominciato quando Usa e Bruxelles con il consenso tacito dell'Italia hanno sostituito il regime ucraino con conseguenze fatali per l'Ucraina. Abbiamo aspettato 8 anni e voi non ci avete aiutato, compresa l'Italia che è stata zitta, quindi ne siete responsabili anche voi". Ad un certo punto l'ospite ha anche insultato Giletti "I bambini parlano in questo modo!".

L'intervista, durata quasi 50 minuti, ha indignato Alessandro Sallusti che, quando ha avuto la parola, è intervenuto dicendo: "Quando ho saputo che eri andato a Mosca ero orgoglioso perché ho un buon rapporto con te. Immaginavo che potessi parlare con il popolo russo, con Putin e fare qualcosa di importante. Invece mi ritrovo in un asservimento totale alla peggiore propaganda che ci possa essere". E ancora: "A me fa tristezza vedere un giornalista che stimo venir chiamato 'bambino', 'incompetente' da una cretina che non sa nemmeno di cosa sta parlando perché noi la libertà l'abbiamo, sappiamo cos'è e ce la difendiamo". La filippica di Sallustri è continuata: "Io non ci sto a fare la foglia di fico a quei due cogli0ni che hai di fianco per cui mi alzo, me ne vado, rinuncio al compenso pattuito ma a questa sceneggiata non voglio più partecipare", ha chiosato levandosi l'auricolare e abbandonando il programma.

Poco dopo il malore di Massimo Giletti: gli spettatori non hanno visto il mancamento, ma lo hanno vissuto attraverso la cronaca di Myrta Merlino: "oddio che succede. Aiutate Massimo". Dopo la pubblicità, mandata in onda frettolosamente, la puntata è stata condotta dalla Merlino fino al ritorno del conduttore che ha spiegato di aver avuto "un calo di zuccheri".