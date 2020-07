Massimo Giletti: “Le minacce del boss Graviano? L'ho saputo solo oggi, questo è grave”

Nessuno aveva avvertito Massimo Giletti delle minacce del boss Graviano al suo indirizzo, fatto che il conduttore ha reputato assai grave. Il boss Filippo Graviano aveva commentato una puntata de Non è l'Arena dicendo agli altri detenuti: "Giletti e Di Matteo stanno scassando la min...a'.

Massimo Giletti è stato intervistato dall'Adnkronos sulle rivelazioni contenute nel libro del 'U siccu' su Matteo Messina Denaro, pubblicato dal giornalista Lirio Abbate. Secondo alcune intercettazioni, dopo una puntata di Non è l'Arena dedicata alle scarcerazione dei boss durante l'emergenza, il boss Filippo Graviano durante l'ora d'aria avrebbe detto: "Giletti e Di Matteo stanno scassando la min...a". Il conduttore si è detto preoccupato perché nessuno si è preso la briga di avvisarlo:"In un paese normale queste cose non succederebbero. Come minimo mi aspettavo che chi tiene le carte di queste intercettazioni, mi avvisasse. Spero che qualcuno mi risponda su questo. Apprendere da un giornale una cosa di questo tipo, mi lascia molto preoccupato. Mi preoccupa questo silenzio".

Il ministro della giustizia ha parlato con il conduttore televisivo, a rivelarlo è lo stesso Giletti: "Prendo atto che mi abbia chiamato poco fa il ministro della Giustizia Bonafede e sono contento che lo abbia fatto, ma ribadisco che forse avrei dovuto sapere prima delle minacce del boss Graviano nei miei confronti. Mi sarebbe piaciuto non apprenderlo da un giornale ma che qualcuno mi chiamasse per dirmelo...". Le intercettazioni sono state prese dalla polizia penitenziaria che poi ha stilato un rapporto, è probabile che gli investigatori abbiano deciso di agire in sordina, senza sollevare un polverone, ma siamo sicuri che le dichiarazioni di Filippo Graviano siano state prese in giusta considerazione dagli organi competenti.