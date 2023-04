Massimo Ceccherini svela un retroscena della bestemmia all'Isola dei Famosi: ”Cosa mi disse Roberto Benigni"

Massimo Ceccherini ha rivelato alcuni retroscena sulla sua espulsione dall'Isola dei famosi 2006: l'attore fu cacciato per aver bestemmiato in diretta

Durante l'edizione del 2006 dell'Isola dei Famosi, l'attore Massimo Ceccherini venne espulso per aver bestemmiato in diretta. In un'intervista al Corriere della Sera, l'attore che deve la sua fama alla collaborazione con Leonardo Pieraccioni, ha rivelato un particolare inedito riguardante Roberto Benigni e ripercorso l'episodio.

La diciassettesima edizione dell'Isola dei Famosi è iniziata da alcuni giorni e il primo naufrago ad abbandonare l'Isola è stato Marco Predolin, come si può vedere nella clip pubblicata su Mediaset Infinity. Massimo Ceccherini partecipò alla quarta edizione del reality show, quando ancora andava in onda su Rai 2, con la conduzione di Simona Ventura.

L'attore toscano fu espulso dall'Isola dei Famosi per aver bestemmiato in diretta durante un collegamento con la Ventura. Nonostante le sue scuse, la bestemmia pronunciata a microfono aperto fu confermata dai responsabili del programma, il che portò all'espulsione immediata del concorrente, in conformità alle regole del regolamento.

Ricordando quell'episodio durante l'intervista al Corriere della Sera, Massimo Ceccherini ha rivelato di aver provato grande vergogna per la bestemmia che aveva pronunciato durante la sua permanenza sull'Isola dei Famosi in Honduras. In particolare, ha affermato che la sua bestemmia è l'unica cosa per cui viene ancora ricordato dagli altri. "Invece Renzi è sempre tutto incravattato, così come tanti altri in TV. Penso alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi, penso a Ilary Blasi, Vladimir Luxuria, Enrico Papi, e nei loro occhi vedi la cattiveria, la spietatezza, quella che gli leggi", ha affermato l'attore.

La narrazione di Massimo Ceccarini è continuata "Di me invece ricordano soltanto la bestemmia. Mi vergognai, ne dissi una non cento. Con me si amplifica e amplifica. Nessuno per strada mi ha detto che avevo fatto schifo. È una cosa nella natura dei toscani".

L'attore, noto per il suo ruolo in Il ciclone, ha proseguito menzionando Roberto Benigni, affermando che il premio Oscar è stato l'unico a dargli una parola di conforto durante quei giorni difficili. "Roberto mi disse che con la bestemmia ero più vicino a Dio. Mica ce l'hai con l'Onnipotente. Dio non lo pigli in giro, lui lo sa che lo ami ugualmente".

Durante l'intervista, a Massimo Ceccherini è stato ricordato che Alessio Meluzzi aveva detto che la bestemmia è una preghiera al contrario. In risposta, Ceccherini ha reagito fortemente dicendo che Meluzzi era un falso e che, in passato, gli aveva persino passato i preti al telefono per tentare di esorcizzarlo. Ha inoltre affermato che lo psichiatra non capisce nulla del rapporto con Dio e che aveva tentato di coinvolgerlo in uno spettacolo, ma che lui non era interessato.

Massimo Ceccherini, inoltre, ha parlato dei suoi problemi con l'alcolismo, e di come, grazie all'aiuto della moglie è riuscito a controllare la situazione. Ha descritto Elena Labate come un angelo che lo ha salvato e ha detto di avere ancora bisogno della sua presenza per tenere a bada la "bestia" dentro di lui.