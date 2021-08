Massimo Boldi, la sua verità su Enrica Tarolla: è la nuova fidanzata di Cipollino?

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Massimo Boldi ha precisato la natura del rapporto che lo lega alla manager Enrica Tarolla che, secondo alcune voci, dovrebbe essere la sua nuova fidanzata. In realtà, Cipollino ha smentito questa vulgata...

In passato, Enrica Tarolla è stata indicata come nuova compagna di Massimo Boldi. Con un plot twist degno del miglior M. Night Shyamalan, Cipollino è intervenuto a gamba tesa su Instagram e ha precisato: "Tre anni fa ci scrissero sui giornali che eravamo fidanzati con 43 anni di differenza. Voi non immaginate quanto questo fatto sia stato sgradevole, perché per noi l'affetto che ci lega è senza tempo. Ma come puoi Massimo essere amico di questa ragazza?".

Massimo Boldi ha continuato: "Enrica è una donna che mi ha colpito soprattutto per la sua personalità e per le sue capacità. Una donna rara da incontrare. E la nostra amicizia non ha età. Lei conta sempre sulla mia voce quando le occorre un consiglio, io conto sempre sulle sue schiette opinioni quando ne combino qualcuna delle mie. Vorrei vederla sempre felice come oggi".

Massimo Boldi e l'imprenditrice milanese, quindi, sarebbero semplicemente migliori amici e il loro legame sarebbe così forte da risultare meritevole di essere celebrato su Instagram. Nella vita sentimentale di Massimo Boldi, invece, c'è Anita Szacon, 40 anni, nuova fidanzata polacca che lavora come cosmetologa. Nel passato recente, una relazione con Irene Fornaciari, 42 anni, seguita al turbolento addio dalla storica fidanzata Loredana De Nardis, 47, fotografata insieme ad un altro uomo dopo 14 anni di relazione: i due si erano messi insieme nel 2004, pochi mesi dopo la morte della moglie di Boldi, Maria Teresa Selo, madre dei figli.