Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi del Grande Fratello: 'Non mi deve parlare'

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi sono le due nemesi di questa edizione del Grande Fratello: i due nella notte, dopo la diretta del 2 ottobre, si sono scontrati nuovamente. Questa volta la discussione è nata per la richiesta dell'attrice di cambiare il letto.

Le discussioni al Grande Fratello sembrano aumentare proporzionalmente ai giorni trascorsi dai concorrenti nella Casa. In questa edizione, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi si distinguono come i due partecipanti che più frequentemente sono stati protagonisti di litigi e tentativi di chiarimenti. Tuttavia, tali sforzi non hanno mai portato a una tregua tra i due attori.

La discussione tra Massimiliano e Beatrice

Dopo la diretta del 2 ottobre, durante la quale Massimiliano Varrese ha ricevuto una piacevole sorpresa da sua figlia, si è verificato un ulteriore scontro tra i due, causato dalla disposizione dei letti che non andava bene a Beatrice. L'attrice ha richiesto di cambiarla per poter riposare meglio, in un posto diverso.

Grande Fratello: Beatrice Luzzi in un'immagine dell'edizione 2023

Per ottenere aiuto, la Luzzi si è rivolta a Alex Schwazer e Ciro Petrone. Mentre Beatrice discuteva con l'atleta e l'attore di Gomorra, Massimiliano è intervenuto chiedendo il motivo per cui gli altri, in particolare Ciro, dovessero sacrificarsi per lei. "Che c'entri tu?", ha replicato piccata Beatrice.

Varrese non ha reagito bene alla risposta della coinquilina e le ha chiesto di smettere di punzecchiarlo e di non parlargli più: "È da giorni che mi stai punzecchiando e non ce la faccio più. Voglio che tu faccia finta che io non esista qui dentro." In risposta, Beatrice visibilmente irritata ha affermato: "Ma a te chi ti ha chiesto qualcosa? Stavamo parlando di questioni mie e tu non c'entravi affatto".

Grande Fratello: Massimiliano Varrese, tra i protagonisti dell'edizione 2023

Lo sfogo di Massimiliano

Dopo questo alterco, Massimiliano Varrese si è confidato con alcuni dei suoi coinquilini. La situazione con Beatrice continua a generare tensione per lui. "Sono quattro giorni che mi punzecchia ogni singolo giorno, e poi fa finta di niente. Per carità di Dio. Non voglio più sentirla parlare, non deve rivolgermi più la parola. Deve proprio lasciarmi in pace. Fa tutto questo solo perché le fa comodo. Sta agendo come una faina e ora decido di chiudere questa faccenda. Sta giocando sporco e recitando un ruolo."

Fiordaliso ha concordato con lui, sottolineando che è stata lei la prima a intervenire, facendo notare a Beatrice che Alex ha bisogno di tranquillità a causa degli allenamenti faticosi che affronta ogni giorno per prepararsi alla gara che potrebbe regalargli il sogno olimpico, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.