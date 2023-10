Grande Fratello, settima puntata: eliminato, nomination, litigi e amori finiti

La settima puntata del Grande Fratello ha visto il pubblico scegliere il concorrente da eliminare: dalla Casa più spiata d'Italia è uscito Marco Fortunati, il meno votato daI telespettatori. Nel corso della serata ci sono state anche liti e in otto sono finiti al televoto non eliminatorio.

Riassunto della puntata del Grande Fratello del 2 ottobre

Le Liti

Giselda e Beatrice

La scorsa settimana Beatrice ha nominato Giselda, nonostante i dissapori tra le due gieffine era la prima volta che l'attrice nominava la veneta. La Luzzi ha giustificato questa sua decisione per gli aggettivi usati dalla ragazza verso di lei "falsa" e "ipocrita". Beatrice, inoltre, rimprovera Giselda di averla accusata nelle vicende tra lei e Rosy: "Mi ha ferita"

Giselda, riferendosi alle parole usate da Beatrice durante la settimana ha replicato di non essere il "cane al guinzaglio di Rosy", affermando che nelle sue scelte non è mai stata condizionata dalla chef. Le due non hanno trovato nessun punto in comune, per cui la situazione rimane tesa, proprio come prima della puntata.

Heidi e Anita

Nella puntata di lunedì 2 ottobre del Grande Fratello, Anita Olivieri, ha proposito di Heidi Baci aveva detto: "Aspettavo che dicesse invidiosa perché ho poco da invidiare, è alta un metro e quaranta". "Il tuo problema è che parli troppo. Devi mettere un filtro quando parli", ha detto ieri Heidi, che nei giorni scorsi ha respinto qualsiasi confronto con la coinquilina. Anche Heidi e Anita non trovano un punto di incontro e vengono rimproverate da Cesara che ricorda "la bellezza non è una qualità umana ma solo una caratteristica estetica".

Gli amori (presunti)

Heidi e Massimiliano

A Massimiliano Varrese piace Heidi, sentimento non ricambiato dalla sua coinquilina. "Lei ha paura, forse perché sono più grande, sono un padre. Sono in difficoltà", prova a spiegare l'attore, la cui corte pressante, nei primi giorni del programma, ha allontanato la Baci che, per la seconda puntata consecutiva, ha ribadito "Ad oggi non mi piace", chiedendo di chiudere la discussione". "A me ha seccato. È inutile, me ne farò una ragione e vado avanti", ha replicato Massimiliano.

Giselda Torresan: un amore tossico

Il primo amore di Giselda non è stato idilliaco. Il fidanzato e la suocera si vergognavano di Giselda, che allora faceva l'operaia. La ragazza ha scoperto che il suo ex, dopo cinque anni di fidanzamento, si vedeva contemporaneamente con un altra ragazza e ha reagito scrivendo cose poco piacevoli sui social, gesto di cui si è pentita.

Vittorio: Tra Heidi e Anita

Anche in questa edizione del Grande Fratello gli autori e Alfonso Signorini provano a costruire un triangolo amoroso coinvolgendo Vittorio, Heidi e Anita. Nel Confessionale l'ingegnere dichiara: "Anita è una bravissima amica e apprezzo il modo diretto in cui dice le cose ma non c'è compatibilità amorosa". Su Heidi Vittorio è più possibilista:"È più compatibile per me".

Le sorprese

Un messaggio per Massimiliano

Subito dopo il confronto con Heidi, Massimiliano è stato chiamato nel Confessionale dove ha trovato un messaggio di Valentina, la sua ex compagna, mamma della loro figlia. Nella busta c'era anche un disegno della piccola Mia.

Rosy Chin abbraccia la figlia

La seconda sorpresa riguarda Rosy, la chef ha incontrato sulla passarella la primogenita Elisabeth. L'abbraccio tra le due è coinvolgente: "Mamma ti ama, sei la mia vita. Tu e i tuoi fratelli siete la mia vita" ha detto tra le lacrime Rosy.

Le Storie del Grande Fratello

Rosy Chin

Prima di incontrare la figlia, Rosy Chin in Mistery Room ha raccontato la sua storia, soffermandosi quando da adolescente, per ribellarsi alla sua famiglia, si era rifugiata nel cibo diventando obesa. "Erano chili di fatica, sofferenza, voglia di riemergere, di essere accettata", ha raccontato, aggiungendo che ancora oggi si sente "inadeguata, una fallita, nonostante i miei successi, non mi sento mai abbastanza". Rosy è uscita da questo tunnel grazie al secondo marito e all'amore per i suoi figli.

Eliminato, immuni e nomination

Il secondo eliminato di questa edizione

Il televoto esclude dalla casa più spiata d'Italia Marco Fortunati, il bolognese è il meno votato dal pubblico. Queste le percentuali dei quattro concorrenti: Giselda 34%, Grecia 31%, Valentina 19% e Marco 16%.

Immuni

Gli immuni della casa sono Anita Olivieri, Ciro Petrone, Fiordaliso, Massimiliano Varrese e Paolo Masella e Samira Lui. Cesara Buonamici salva Rosy Chin e Grecia Colmenares

Nomination

Questa settimana nessun concorrente va nel tugurio. Gli immuni votano nel segreto del confessionale, i nominabili fanno le nomination in maniera palese in Super Led.

Letizia nomina Arnold;

Beatrice nomina Lorenzo;

Vittorio nomina Giselda;

Angelica nomina Arnold;

Arnold nomina Beatrice;

Heidi nomina Arnold;

Alex nomina Arnold;

Giselda nomina Vittorio;

Lorenzo nomina Beatrice;

Giuseppe nomina Valentina;

Valentina nomina Arnold;

Paolo nomina Beatrice;

Samira nomina Beatrice;

Fiordaliso nomina Alex;

Ciro nomina Beatrice;

Anita nomina Beatrice;

Massimiliano nomina Beatrice;

Grecia nomina Letizia;

Rosy nomina Beatrice.

Otto concorrenti finiscono in nomination: Alex, Arnold, Beatrice, Giselda, Letizia, Lorenzo, Valentina e Vittorio.