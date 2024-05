Massimiliano Caiazzo e Elena D’Amario: storia d'amore finita? Ecco cosa sappiamo

Secondo i fan della ballerina di Amici e dell'attore di Mare Fuori i due si sarebbero lasciati, anche se non l'hanno ancora ufficializzato.

La relazione tra una delle coppie più amate sui social sembra essere giunta al termine. Secondo gli indizi raccolti dai follower di Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario, la loro storia d'amore potrebbe essere arrivata al capolinea. La ballerina professionista di Amici e il Carmine Di Salvo di Mare Fuori non pubblicano più contenuti insieme da settimane. Dopo le fatiche del talent show, Elena è partita per una vacanza senza il suo, presunto, ex fidanzato.

Rumors di rottura tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario

Ad agosto 2022, erano circolate le prime voci su una possibile relazione tra la ballerina e l'attore. Anche in quell'occasione, gli indizi erano emersi dai social media. I due giovani avevano condiviso sui loro profili Instagram alcune canzoni che facevano pensare a un legame tra loro, oltre ai classici like scambiati sotto alcuni post. Tuttavia, queste interazioni sono finite da alcune settimane.

Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario in una foto pubblicata sui social

La finale di Amici 23 è stata considerata dai fan della coppia un punto di svolta negativo. Dopo l'ultima puntata del talent show che ha visto la vittoria di Sarah Toscano, la cantante e Holden hanno smentito di avere una relazione, Elena è volata in Messico con un gruppo di amici, come dimostrano le storie pubblicate su Instagram, mentre Massimiliano è rimasto in Italia.

Recentemente, l'esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto una serie di segnalazioni da parte dei follower che sembrerebbero confermare i rumors sulla rottura della coppia. Molti ritengono che la relazione sia giunta al termine, ma nessuno è in grado di confermare ufficialmente la notizia, poiché entrambi sembrano voler mantenere la situazione privata. Forse stanno cercando di risolvere le divergenze prima di annunciare pubblicamente la fine della relazione con il classico post su Instagram.

Dal punto di vista lavorativo, si vocifera che Elena potrebbe diventare una delle professoresse di ballo del talent show di Maria De Filippi nel caso in cui Emanuel Lo decidesse di lasciare lo show. Nel frattempo, Massimiliano è impegnato nel lancio de Il presente, il film girato con Alberto Malanchino, noto al pubblico televisivo per il suo ruolo in Doc - Nelle tue mani.