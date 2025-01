Massimiliano Caiazzo, da Mare Fuori al film su Pino Daniele?

L'attore, visto recentemente nella serie Disney+ Uonderbois, è in pole per interpretare ii cantautore napoletano al cinema

Dopo il successo del documentario Nero a metà, è già in lavorazione un film sulla vita di Pino Daniele che si intitolerà Je So' Pazzo e che potrebbe avere per protagonista un attore italiano molto conosciuto, principalmente tra il pubblico di giovani.

In lizza per il ruolo principale, come fa sapere Fanpage.it, ci sarebbe infatti Massimiliano Caiazzo, che in molti ricorderanno per la sua interpretazione in Mare Fuori. L'attore di Castellammare di Stabia, classe 1996, è stato impegnato recentemente nella serie Uonderbois, disponibile in streaming su Disney+.

L'annuncio del film era stato dato lo scorso novembre, all'epoca della presentazione del nuovo palinsesto di Rai Cinema a Torino da parte di Paolo Del Brocco. Diretto da Nicola Prosatore, il film è tratto dal libro di Alessandro Daniele, figlio del compianto cantautore scomparso nel 2015.

Massimiliano Caiazzo, i prossimi impegni della giovane promessa

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sui tempi di lavorazione e gli altri nomi del cast del biopic. Alla regia ci sarà il succitato Prosatore, che negli ultimi anni ha lavorato, tra le altre cose, alla regia di Wanna, docuserie dedicata al caso Wanna Marchi.

Per quanto riguarda la carriera di Caiazzo si tratta sicuramente di un impegno molto importante, visto il peso della figura di Pino Daniele per la città di Napoli, che proprio in questi giorni è protagonista di una nuova celebrazione a distanza di dieci anni dalla morte grazie al documentario Pino Daniele - Nero a metà.

Caiazzo, che con la conclusione della quarta stagione di Mare fuori ha lasciato la serie Rai, sarà presto protagonista anche di Storia della mia famiglia, nuova serie Netflix in sei episodi creata da Filippo Gravino, diretta da Claudio Cupellini, che verrà diffusa sulla piattaforma il 19 febbraio. Oltre a lui, nel cast anche Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Cristiana Dell'Anna e Antonio Gargiulo.