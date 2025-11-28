Mary Poppins, Dick Van Dyke: "Ecco la mia canzone preferita del film con Julie Andrews"

Dick Van Dyke è stato intervistato da People a pochi giorni dal suo centesimo compleanno e naturalmente ha parlato anche del suo ruolo più famoso, lo spazzacamino tuttofare cockney di Mary Poppins, Bert, al fianco dell'amica Julie Andrews.

L'attore ha risposto ad una domanda che riguarda il suo brano preferito del lungometraggio ricco di canzoni che sono entrate nell'immaginario comune, grazie anche al talento di Julie Andrews e dello stesso Dick Van Dyke. Ma qual è la sua preferita?

La canzone di Mary Poppins preferita da Dick Van Dyke e il rapporto con i colleghi

"Credo il primo numero, quando entriamo nella parte fantastica" confessa Van Dyke parlando della sua canzone preferita. L'attore si riferisce a Jolly Holiday nell'intervista, instintivamente, ha iniziato anche a cantare una strofa: "Ain't it a beautiful day? Day? Brighter the moment in May. I feel like I could fly" ha intonato l'attore.

Dick Van Dyke e Julie Andrews in una scena di Mary Poppins

"C'è qualcosa in quella canzone e nella coreografia che andava a braccetto, era semplicemente divertente" ha proseguito. Dick Van Dyke aveva un ottimo rapporto con i colleghi sul set del film: "[Matthew Garber,] quel piccolo ometto era un bambino normalissimo. Spesso dovevamo stare lì fermi mentre sistemavano le luci e lui si annoiava, e mi mordeva il sedere" ride l'attore "Mi dava un morsetto, ma stava solo giocando. La bambina era dolcissima. E naturalmente, la signora di tutti i tempi, Julie Andrews" ha continuato.

Il legame di Dick Van Dyke con Julie Andrews

La star ha raccontato il suo rapporto con Julie Andrews: "Il mio problema con Julie era che io non sono davvero un cantante, mentre Julie non solo era una fantastica soprano, ma cantava leggermente sopra la nota, un po' intonata alta. Non so quanti take ho dovuto fare nelle preregistrazioni. Alla fine ci sono riuscito, ma è stato difficile".

Parlando di Andrews, ha proseguito: "Non credo che abbiamo mai avuto nemmeno una discussione. Ci siamo semplicemente divertiti. Fare un musical è divertente. Non importa cosa stai facendo, è solo divertente. Non ti stanchi mai".