Mary Poppins, la baby star del film ricorda Dick Van Dyke: "Sul set era indisciplinato!"

Dick Van Dyke tra qualche giorno compirà 100 anni e la sua co-star in Mary Poppins, Karen Dotrice, ha svelato alcuni dettagli del comportamento dell'attore durante le riprese del lungometraggio Disney con protagonista Julie Andrews.

Dotrice, che interpretò la piccola Jane Banks al fianco di Matthew Garber nei panni del fratellino Michael, ha raccontato alcuni dettagli dell'esperienza vissuta sul set del classico live action tratto dal romanzo di P.L. Travers.

Il rapporto con Dick Van Dyke

"È stato così divertente. Specialmente grazie a Dick" ha dichiarato Dotrice al The Post "Nel momento in cui la telecamera non era puntata su di lui, era semplicemente un ragazzino monello".

Dick Van Dyke con Julie Andrews sul set di Mary Poppins

Nell'intervista, Karen Dotrice ha ricordato l'incontro con Van Dyke: "La prima volta che ho incontrato Dick, stavo facendo una prova costume ai Burbank Studios e sono arrivata lì, e lui era piegato in due, mentre gli facevano un calco di gesso del sedere. Puoi solo immaginarlo mentre sbircia da dietro l'angolo, ridacchiando. Quindi è stato un incontro interessante per la prima volta con il leggendario Dick Van Dyke" ha scherzato.

Impossibile rimanere seri con Dick Van Dyke

L'attrice britannica all'epoca aveva solo 9 anni e ha dichiarato che rimanere seri in presenza di Dick Van Dyke era davvero complicato: "Com'era lavorare con lui? Come dico sempre, era semplicemente un ragazzo molto insolente. Ti faceva ridere così tanto. E poi si accendeva la luce della telecamera e dovevi ricomporti, cosa davvero difficile, perché non riuscivi a smettere di ridacchiare".

Un momento in particolare lasciò il cast e la troupe di stucco: "Durante la scena del tè, Dick essendo Dick, non si sarebbe limitato a sedersi a un tea party. Faceva capriole e giravolte, e tutti lì sotto stavano impazzendo. E la mia accompagnatrice mi diceva di smetterla. Ci stavamo divertendo un mondo. Sono sorpresa che non siamo morti tutti. Ma sta per compiere 100 anni, quindi qualcosa la fa bene".

Karen Dotrice e Dick Van Dyke vivono entrambi a Malibu e spesso la baby star di Mary Poppins lo incontra: "Lo vedo nel nostro piccolo market sotto casa. Lo incontro nel reparto surgelati dietro i piselli. Ama uscire e incontrare il pubblico. È un americano super speciale e leggendario".