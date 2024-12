Dick Van Dyke ha dovuto fuggire dalla sua casa a Malibu: "L'incendio stava arrivando dalla collina"

Dick Van Dyke ha rivelato di aver dovuto fuggire dalla sua casa per colpa del terribile incendio che ha colpito Malibu.

L'attore, che domani compie 99 anni, ha raccontato quanto accaduto e il rischio che ha corso insieme alla sua famiglia.

L'esperienza di Van Dyke

Parlando con una reporter di Today, Dick Van Dyke ha ricordato: "Le fiamme stavano venendo dalla collina, si poteva vedere il fuoco. E siamo fuggiti".

L'amata star di Mary Poppins ha aggiunto che stava cercando di usare l'idrante fuori della sua casa quando i suoi vicini sono arrivati ad aiutarlo.

L'attore ha spiegato: "Stavo cercando di trascinarmi verso la macchina, mi ero sfiancato, non riuscivo ad alzarmi. Tre vicini sono venuti e mi hanno trascinato fuori, e sono tornati e hanno spento un piccolo fuoco nella dependance, e mi hanno salvato".

Van Dyke e la moglie Arlene Silver, insieme a tutti i loro animali domestici tranne il gatto Bobo, fuggito durante l'evacuazione, sono quindi stati evacuati.

Dick, in un post su Facebook, ha per fortuna aggiornato i suoi fan rivelando che Bobo era a casa quando sono tornati dopo che l'area è stata messa in sicurezza.

La recente apparizione della star

L'attore è stato recentemente protagonista del nuovo video musicale del gruppo Coldplay per il brano All Of My Love, diretto da Spike Jonze e Mary Wigmore, in cui canta e balla insieme a Chris Martin. Il filmato, girato proprio nella casa di Malibu, ha permesso alla star di regalare una piccola riflessione sulla sua vita e sulla sua carriera, spiegando inoltre il motivo per cui non teme la morte.

Van Dyke ha infatti spiegato: "Sono perfettamente consapevole che potrei andarmene da un giorno all'altro. Ma non so perché non mi preoccupa. Non ne ho paura. Ho la sensazione, del tutto contraria a qualsiasi razionalità, che me la caverò".