Mary J. Blige's My Life: il trailer e il poster del documentario

Mary J. Blige's My Life è il nuovo documentario in arrivo il 25 giugno su Amazon Prime Video e il trailer regala le prime sequenze del progetto dedicato alla famosa artista.

Il filmato propone infatti delle dichiarazioni della star che spiega l'importanza della musica nella sua vita e le testimonianze di fan e celebrità che si sono riconosciuti nei brani e nell'esperienza di Mary.

Alla regia di Mary J. Blige's My Life c'è Vanessa Roth e sullo schermo si racconterà la storia dell'artista che ha conquistato in carriera nove Grammy ed è stata nominata agli Oscar. Nel 1994 è stato pubblicato l'album intitolato My Life in cui l'artista parlava di abusi, depressione e dipendenza, elementi che hanno costruito un legame profondo con milioni di persone in tutto il mondo.

Mary J. Blige rivela nel documentario i propri demoni interiori e la fonte di ispirazione alla base dell'album che gli ha regalato la fama internazionale.

La star della musica, inoltre, celebra il venticinquesimo anniversario del debutto del suo album, oltre a interpretare quelle canzoni dal vivo per la prima volta.

Nel team della produzione sono coinvolti anche Ashaunna K. Ayars, Q. Nicole Jackson, Sean "Diddy" Combs, Tara Long, Mark Ford, Kevin Lopez, Jeffrey Harleston e Jody Gerson.