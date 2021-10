Mary Elizabeth Winstead: "Ho scoperto di aver recitato in un film di Cloverfield poco prima dell'uscita"

L'attrice Mary Elizabeth Winstead ha rivelato che non ha saputo di aver recitato in un film della saga di Cloverfield fino a poche settimane dall'uscita nelle sale del progetto.

L'attrice, in un'intervista rilasciata a Collider, ha condiviso il dettaglio curioso spiegando come è stato possibile essere coinvolta nel progetto rimanendo all'insaputa del suo legame con la saga.

La protagonista di 10 Cloverfield Lane ha ricordato: "Non sapevo si trattasse di un film della saga fino a poco prima che uscisse".

Mary Elizabeth Winstead ha poi aggiunto: "Non avevo idea che fosse un film di Cloverfield! Era un'idea che girava sul set, ma non era qualcosa di ufficiale come 'Questa è parte di quell'universo'. Era un film indipendente e poi, poco prima della distribuzione, ho parlato con J.J. Abrams e ha detto 'Oh no, farà parte del franchise di Cloverfield'".

La reazione dell'attrice è stata un po' inaspettata. "Non sapevo cosa pensare all'inizio perché non riuscivo a rendermene conto e poi, quando mi è stato spiegato tutto ha iniziato ad avere senso, e le campagne di marketing hanno iniziato a uscire. Ho pensato 'Oh, ora capisco come si incastra tutto in questa specie di puzzle', ed è era davvero qualcosa di intelligente".

La star è però giustificata dal fatto che inizialmente il film avrebbe dovuto intitolarsi The Cellars e non era stato ideato come tassello della saga. In un secondo momento J.J. Abrams ha pensato che sarebbe stato perfetto creare un legame con Cloverfield, scelta a quanto pare vincente considerando gli incassi arrivati a quota 110.2 milioni di dollari a fronte di un budget davvero esiguo che si era fermato a circa 15 milioni.