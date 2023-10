Mary e lo Spirito di Mezzanotte di Enzo D'Alò candidato agli Efa

A poco più di un mese dall'uscita italiana prevista per il 23 novembre al cinema, Mary e lo Spirito di Mezzanotte, il nuovo e tanto atteso film di Enzo d'Alò, ha ricevuto la candidatura come European Animated Feature Film agli EFA - European Film Awards, il più prestigioso premio del cinema europeo assegnato dalla European Film Academy.

Un riconoscimento di valore per il maestro dell'animazione Enzo d'Alò che con i suoi film (da La Freccia Azzurra a La Gabbianella e il Gatto fino a Pinocchio) ha conquistato il pubblico italiano e internazionale e ha accompagnato generazioni di spettatori.

"Sono molto felice di questa candidatura, è una splendida sorpresa... Mary e lo Spirito di Mezzanotte ha richiesto cinque anni di lavorazione e ha coinvolto centinaia di talentuosi artisti, dedico a tutti loro questa nomination" - ha commentato Enzo D'Alò - "In questi mesi il film è stato selezionato nei festival di tutto il mondo e, dalla Berlinale in poi, ho sempre sentito il calore e la curiosità del pubblico per le protagoniste di questa storia. Manca poco all'uscita al cinema e l'emozione si fa sempre più forte!"

Mary e lo spirito di mezzanotte: una foto del film

Tratto dal romanzo di Roddy Doyle La gita di mezzanotte (Guanda), Mary e lo Spirito di Mezzanotte celebra quattro generazioni di donne, complici tra loro e legate da un grande amore. Una storia contemporanea ambientata in una rigogliosa Irlanda d'estate dai colori vividi e paesaggi mozzafiato.