Marvel Zombies seguirà le orme di Echo: la serie animata sarà vietata ai minori

Proprio come Echo, la serie sarà classificato TV-MA, come quei progetti relativamente più violenti dei classici PG-13

Brad Winderbaum, responsabile del settore Streaming, Televisione e Animazione dei Marvel Studios, ha appena confermato che il prossimo progetto della società, Marvel Zombies, sarà "piuttosto intenso" e probabilmente richiederà una classificazione TV-MA.

Winderbaum lo ha rivelato in una recente intervista con IGN su X-Men '97, in cui ha parlato della recente popolarità dell'animazione per adulti. Su queste pagine non perdete la nostra recensione di X-Men '97.

"In termini di animazione più matura, sì, stiamo realizzando una serie di Marvel Zombies, piuttosto intensa, che sarà sicuramente una serie TV-MA", ha dichiarato.

Facendo un paragone con X-Men '97, ha aggiunto: "Come quella cercherà di onorare i fumetti. E quello che era così bello dei fumetti era che non si risparmiavano in termini di violenza. Questo è certamente l'obiettivo che ci poniamo anche in questo progetto".

I fan dei fumetti hanno avuto un'anticipazione di come sarebbero stati alcuni dei loro eroi preferiti tra i non morti nella Stagione 1 di What If...?, quando gli Avengers venivano infettati da un virus quantico che dava inizio a una vera e propria apocalisse zombie. L'episodio si conclude con una nota di suspense che ha lasciato molti dubbi sulla possibilità di vedere ancora Thanos zombie o altre versioni post-mortem di personaggi popolari del MCU.

Echo ha inaugurato l'era TV-MA dei Marvel Studios

Senza entrare troppo nello specifico, il team Marvel ha accennato che lo show avrà tutto il "gore e lo splatter che volete da uno show sugli zombie".

Questo non è una novità per la Marvel, che all'inizio di quest'anno ha avuto il suo primo show ufficiale con rating TV-MA con Echo. La classificazione TV-MA è "destinata a un pubblico adulto e maturo e può essere inadatta ai minori di 17 anni".

Disney annuncia le serie Marvel Zombies, Echo, X-Men 97, Spider-Man: Freshman Year e What If...? 2

Negli ultimi anni la Marvel si è anche dilettata nell'animazione per adulti, con un paio di show diffusi su Hulu nel 2021: M.O.D.O.K. e Hit-Monkey. Marvel Zombies sarà anche un breve ingresso nel canone del MCU, come ha dichiarato il produttore esecutivo Zeb Wells a ComicBook.com in un'intervista dell'ottobre 2022. La serie in arrivo avrà solo quattro episodi, il che la rende più breve di quasi tutte le altre serie Disney+ del MCU (con l'eccezione forse di I Am Groot, che ha dieci episodi da quattro-sei minuti).

L'uscita di Marvel Zombies su Disney+ è prevista per il 2024.