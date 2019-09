Marvel, Tom Holland rivendica: "È Mark Ruffalo il peggiore con gli spoiler"

Tra Marvel e gli spoiler c'è sempre Tom Holland, ma l'attore non ci sta perchè è Mark Ruffalo, a suo dire, il più chiacchierone del MCU (o di quel che ne resta, essendo tutti e due i chiamati in causa ormai fuori dalla Casa delle Idee, anche se per diversi motivi).

L'interessante conversazione è andata in scena a Salt Lake City, in occasione della convention FanX, che si tiene in questi giorni nella città dello Utah e a cui ha partecipato anche l'interprete di Spider-Man. Quando un fan gli ha chiesto chi fosse lo spoilerato peggiore del Marvel Cinematic Universe tra lui e Mark Ruffalo, la conversazione si è accesa perchè Tom Holland proprio non ci sta a fare la figura del chiacchierone. "Io non ho mai rovinato nulla" ha esclamato Holland con un grosso sorriso. "D'accordo, avrò rovinato qualche piccola sorpresa, ma Mark Ruffalo ha praticamente svelato che tutti morivano alla fine di Avengers: Infinity War! Il fatto è che nessuno l'ha preso sul serio allora, invece se l'avessi detto io magari qualcuno se ne sarebbe uscito con un "sì, forse succederà". Voglio dire, Mark ha trasmesso in streaming i primi 20 minuti di Thor: Ragnarock per puro caso, io non l'ho mai fatto. Quindi devo concludere che Mark è il peggiore".

A chiunque spetti il buffo primato, in futuro non sarà più affare della Marvel in quanto Mark Ruffalo dovrebbe aver detto definitivamente addio a Hulk e al MCU, stessa cosa è successo a Tom Holland anche se per motivi ben diversi, come sa bene chi ha seguito il divorzio tra Sony e Marvel. Certo, dalle parti della Casa delle Idee non era una gran preoccupazione, nonostante l'ossessione per la segretezza, e a rivelarlo è stato Kevin Feige in una recente intervista con Empire, svelando anche che, rispetto a Ruffalo e Holland, non erano state prese misure speciali in vista di Avengers: Endgame. "La verità è che Tom è stato fantastico e ha mantenuto molti segreti" ha detto Feige. "Quando, per la milionesima volta, qualcuno l'ha accusato di fare spoiler, lui è venuto da me e ha detto "Sai, devo trattenere un sacco di informazioni...". Ma devo dire che non abbiamo preso misure speciali nè per Tom nè per Mark Ruffalo, che ha la tendenza a registrare con il suo telefono tutto e in qualunque posto si trovi. Sono entrambi talmente adorabili che non riesci ad arrabbiarti".