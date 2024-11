Marvel: il set LEGO del Guanto dell'Infinito di Iron Man è in sconto su Amazon per il Black Friday

Se fan Marvel, vi segnaliamo che il set LEGO del Guanto dell'Infinito di Iron Man è in offerta su Amazon per il Black Friday.

Il set LEGO Marvel del Guanto dell'infinito di Iron Man è in offerta su Amazon, per il Black Friday 2024. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 62,99€, con uno sconto del 10% sul prezzo più basso recente indicato (69,99€). Trovate tutti i dettagli relativi al prodotto Marvel passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. Il set LEGO in questione è venduto e spedito da Amazon.

Il Guanto dell'Infinito di Iron Man in versione LEGO Marvel: un'icona immortale

Il Guanto dell'Infinito di Iron Man LEGO Marvel inneggia a uno dei momenti più epici del cine-comic contemporaneo. Realizzato in mattoncini dai colori intensi e completo delle sei Gemme dell'Infinito, questo set ricrea il leggendario guanto rosso che ha segnato la battaglia finale contro Thanos in Avengers: Endgame. Con un design elegante, dettagli curati e dita articolate, permette di rivivere il momento iconico in cui Iron Man schiocca le dita, dando vita a una delle scene più emozionanti della saga Marvel.

Con il robusto supporto e la targhetta descrittiva, il Guanto dell'Infinito di Iron Man diventa il centro dell'attenzione in ogni collezione, ufficio o casa. Ideale come regalo o come tributo personale a un film che ha definito un'era pop.