Marvel: Robert Downey Jr. tornerebbe nel MCU a condizione che ci sia un altro personaggio

Nonostante l'addio a Tony Stark, l'influenza del personaggio di Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe proseguirà anche in futuro, non solo in relazione al rapporto instaurato con Peter Parker (Tom Holland). E nonostante l'arco narrativo del personaggio sia concluso ci sono diversi rumor che vorrebbero Downey Jr. seriamente tentato dal tornare nel franchise nel caso tornasse anche un ex collega di set.

Secondo alcune fonti interne, Robert Downey Jr. avrebbe negoziato un ritorno nel MCU, anche se per il momento avrebbe chiesto un cachet troppo alto. E nonostante l'apporto ultradecennale della star al franchise, sembra che Marvel non abbia intenzione di esaudire le sue richieste economiche.

Inoltre Robert Downey Jr. avrebbe espressamente chiesto di tornare soltanto nel caso in cui ciò avvenga anche per Gwyneth Paltrow, nel ruolo di Pepper Potts.

La star di Iron Man riterrebbe troppo importante la trama riguardo Pepper per Tony, tanto da insistere anche nei film precedenti affinchè venisse utilizzata più spesso. Tuttavia Gwyneth Paltrow ha più volte affermato di aver chiuso il capitolo legato al Marvel Cinematic Universe ed è difficile che possa cambiare idea in futuro.