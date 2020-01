Marvel: Robert Downey Jr. accenna a un possibile ritorno di Iron Man sugli schermi!

Avengers: Endgame potrebbe non essere l'ultima apparizione di Robert Downey Jr. nel ruolo di Iron Man, come ha rivelato l'attore in un'intervista con Extra in cui è apparso accanto alla moglie Susan.

Le parole dell'interprete di Tony Stark non rivelano però in quale progetto legato ai fumetti Marvel potrebbe riapparire. Robert Downey Jr., durante il suo intervento realizzato per promuovere il film Dolittle, è stato interrotto dalla consorte, prima di rivelare qualcosa di molto importante, mentre diceva: "Sì, potrebbe accadere di tutto. Sto davvero apprezzando... Per quel che mi riguarda ho attaccato le armi al chiodo e sono soddisfatto all'idea di concludere la mia esperienza".

La star dei cinecomic ha quindi proseguito sottolineando: "Per quel che ne so la Marvel sta intraprendendo un percorso e stanno provando varie cose, quindi sono entusiasta all'idea di scoprire che cosa accadrà".

Robert forse potrebbe riapparire in Black Widow, film ambientato nel passato che potrebbe dare spazio nella storia a un coinvolgimento di Tony Stark/Iron Man, o stava forse stava solo facendo riferimento alla sua possibile partecipazione in veste di doppiatore alla serie What If... ?, prodotta per Disney+".