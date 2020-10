Marvel, Letitia Wright: "Una versione al femminile di Avengers? Accadrà, bisogna solo aspettare"

Letitia Wright, star di Black Panther, ha confermato che in futuro potrebbe essere realizzato un film con un team tutto al femminile in stile Avengers.

Una versione al femminile del team degli Avengers potrebbe presto arrivare nelle sale cinematografiche, secondo quanto dichiarato da Letitia Wright.

La giovane star di Black Panther ha infatti spiegato che i vertici della Marvel sono interessati a un progetto che mostrerebbe alcune delle eroine dei fumetti unire le forze per affrontare un nemico comune.

Letitia Wright, intervistata da Yahoo, ha dichiarato, parlando della possibilità che venga realizzato un team in stile Avengers ma senza personaggi maschili coinvolti nell'azione: "Non penso che dovremo lottare per ottenere un film di quel tipo. Victoria Alonso è molto determinata all'idea di portare avanti il progetto, in collaborazione con Kevin Feige. Bisognerà solo attendere prima che venga realizzato".

L'attrice ha inoltre parlato dell'esperienza vissuta sul set di Black Panther ricordando: "Ho sempre avuto il sogno di interpretare qualcuno che potesse avere un impatto non solo sulle donne afroamericane ma sulle donne provenienti da ogni parte del mondo e sulle ragazze. Poter avere delle persone e degli spettatori che sono così elettrizzati e sostengono Shuri è una sensazione fantastica. Sento di aver contribuito a creare qualcosa di buono nel mondo".

Brie Larson, un anno fa, aveva rivelato che aveva proposto, insieme ad alcune sue colleghe, una versione al femminile di Avengers: "Posso dire che molti membri del cast femminile della Marvel sono andati da Kevin per dire 'Siamo d'accordo, vogliamo realizzare questo film'. Non ho idea di cosa voglia dire. Non sono responsabile del futuro della Marvel, ma è qualcosa per cui proviamo davvero molta passione e che amiamo. Pensiamo ci siano abbastanza persone nel mondo che stanno dicendo quanto lo vorrebbero vedere, forse verrà girato".