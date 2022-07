Marvel, Kevin Feige: "Vorrei trovare un ruolo nel MCU per Ryan Gosling"

Rya Gosling ha espresso nelle ultime settimane il suo interesse a entrare nel MCU con il ruolo di Ghost Rider e ora Kevin Feige ha commentato le sue dichiarazioni.

La star canadese è stata a lungo al centro delle ipotesi riguardanti un suo potenziale coinvolgimento nei progetti Marvel con la parte di Nova, tuttavia ha smentito che ci fosse qualcosa di vero.

Durate la promozione di The Gray Man, Ryan Gosling ha quindi dichiarato che non gli dispiacerebbe entrare nel MCU, dichiarando che sarebbe interessato alla parte di Ghost Rider e spiegando divertito che aspetta una telefonata in cui gli si offre il ruolo di Captain Canada.

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha ora dichiarato: "Gosling è incredibile... Ryan è fantastico. Mi piacerebbe trovare un posto per lui nel MCU".

Il produttore ha ammesso: "Ha girato delle scene vestito da Ken a Venice beach e ha ottenuto più attenzione dai media rispetto a giganteschi film che uscivano quel weekend, è incredibile".

Feige non ha però affrontato in modo diretto l'ipotesi di affidargli il ruolo di Ghost Rider, personaggio apparso recentemente nella serie Agents of S.H.I.E.L.D. e che doveva essere al centro di una serie spinoff, pur ammettendo che c'è in programma un suo ritorno sugli schermi.

Il responsabile del MCU non ha nemmeno condiviso i nomi di altri personaggi che potrebbero essere adatti alla star e non resta quindi che attendere per scoprire se l'attore sarà realmente coinvolto nelle prossime fasi dell'universo cinematografico tratto dai fumetti.