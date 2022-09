Marvel: Kevin Feige parla del possibile ritorno di Wanda

Il futuro di Wanda Maximoff, dopo gli eventi di Doctor Strange 2, è rimasto in sospeso e ora Kevin Feige ha parlato del possibile ritorno del personaggio interpretato da Elizabeth Olsen.

I fan hanno ipotizzato che il personaggio possa essere coinvolto nella storia raccontata in Agatha: Coven of Chaos, lo spin-off di WandaVision, tuttavia per ora non c'è stata alcuna conferma da parte dei produttori e degli sceneggiatori.

Kevin Feige, parlando della storia di Scarlet Witch-Wanda, ha dichiarato: "C'è realmente ancora così tanto da esplorare. Non abbiamo ancora affrontato molte delle storie principali del personaggio presenti nei fumetti".

Il presidente dei Marvel Studios ha quindi lodato Elizabeth Olsen spiegando: "Lavorerei con Lizzie per altri 100 anni se potessimo. Ma tutto è possibile nel multiverso! Dovremo vedere cosa accadrà".

L'attrice, sull'argomento, ha aggiunto: "Non penso che questi personaggi se ne vadano realmente. Vorrei vedere Wanda andare verso qualche tipo di redenzione". Elizabeth ha però ribadito: "Non conosco realmente il futuro. Non c'è niente su cui ci siamo accordati".

Olsen, prossimamente, sarà protagonista della miniserie che ricostruisce la vera storia dell'omicidio di Betty Gore da parte della casalinga del Texas Candy Montgomery nel 1980.

Love and Death sarà basato sul libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs di Jim Atkinson e Joe Bob Briggs e su una serie di articoli del Texas Monthly. Nella logline dello show si legge, "Due coppie che frequentano la chiesa si godono le gioie familiari in una cittadina del Texas finché qualcuno non prende in mano un'ascia."