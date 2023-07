Marvel: Jeffrey Wright parla della possibilità di interpretare l'Osservatore in versione live-action

Nel MCU il personaggio dell'Osservatore è stato coinvolto nella serie animata What If...? e il suo interprete, Jeffrey Wright, ha ora parlato della possibilità di essere coinvolto in eventuali progetti live-action.

In passato i fan, durante la visione dei film della Marvel, hanno infatti individuato degli indizi che potrebbero far ipotizzare una sua apparizione sul grande schermo.

La dichiarazione dell'attore

Jeffrey Wright è la voce narrante della serie antologica Marvel's What If...? con la parte dell'Osservatore e, intervistato da ComicBook.com, non ha escluso una sua apparizione in versione live-action.

L'attore ha infatti semplicemente commentato ammettendo: "Vedremo".

What If...? e l'ultimo saluto di Chadwick Boseman

Gli indizi di una possibile apparizione

Nei film del MCU erano apparsi degli indizi che suggerivano un imminente arrivo sul grande schermo del personaggio. In Guardiani della Galassia Vol. 2 erano ben tre gli Osservatori che ascoltavano Stan Lee mentre parlava delle sue apparizioni nei vari adattamenti dei fumetti.

Più recentemente, in occasione di Thor: Love and Thunder, in una scena appariva una statua che ricordava l'aspetto del personaggio interpretato da Wright. La presenza dell'opera ai cancelli dell'Eternità aveva quindi confermato l'esistenza di quella versione dell'Osservatore nel MCU.

Per ora non c'è alcuna certezza riguardante un possibile coinvolgimento di Jeffrey oltre a quello già avuto nella produzione degli episodi della serie animata, prossimamente di nuovo su Disney+ con gli episodi inediti della seconda stagione.