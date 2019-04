Marvel: doccia e lezioni di yoga a chi parteciperà alla maratona dei 22 film!

Un cinema americano ha preso davvero sul serio la sua maratona dedicata a tutti i film Marvel, nell'attesa del colossale Avengers: Endgame, proponendo docce e lezioni di yoga, ma anche pasti tra un film e l'altro. Insomma: come fingere di passare 2 giorni in un centro benessere "coccolati" dai propri supereroi preferiti.

Succederà a quanti si recheranno allo Showcase de Lux Revere di Revere, nel Massachussets, dal 23 alla notte del 25 aprile (Avengers 4 arriverà nelle sale americane il 26 aprile) per partecipare alla maratona MCU. Saranno 22 film tutti d'un fiato dal primo Iron Man del 2008 aspettando il grande esordio di Avengers: Endgame. La trovata in più è in tutto quello che verrà offerto oltre ai film: visto il tour de force a cui gli spettatori saranno sottoposti, i proprietari della sala hanno pensato di organizzarsi offrendo docce e pause in cui sarà possibile partecipare a delle sessioni di yoga. I presenti potranno anche consumare dei pasti caldi durante i 2 giorni, ricevendo uno sconto del 22% se acquisteranno il pacchetto completo: 22 film, docce, lezioni di yoga al costo di 90 dollari, più o meno l'equivalente di 80 euro, cifra non esagerata considerato anche soltanto il costo medio di ciascuna proiezione.

La cosa che, assicurano dal Massachussets, garantiranno assolutamente saranno anche delle lunghe pause bagno, di cui ogni spettatore dovrebbe approfittare prima che comincino i 182 lunghissimi minuti di Avengers: Endgame. Anthony Russo ha parlato chiaro durante una recente intervista: non ci sarà nessuna pausa durante il film, nessuno dalle parti di Marvel ha mai preso davvero in considerazione l'ipotesi. Tra l'altro Endgame, uno dei film più attesi dell'anno, ha un ritmo talmente serrato che sarebbe stato impossibile e crudele interrompere un'azione "solo" per andare a fare la pipì. Conferma giunta anche da Kevin Feige che, nonostante la vicinanza a quanti sono già preoccupati dover andare al cinema in pannolino, ha affermato: "Non siamo favorevoli ai film molto lunghi senza ragione, ma siamo fan di quei film che vorresti non finissero mai. Film che vorresti rivedere subito nonostante siano appena finiti. Proprio quei film in cui nessun momento è quello giusto per correre in bagno. Il problema di ridurre la durata di Endgame si è presentato naturalmente, ma i 182 minuti ci sono sembrati perfetti: l'azione del film è eccitante e le 3 ore passano molto velocemente. Tutti quelli a cui l'abbiamo mostrato per intero sono assolutamente d'accordo su questo".