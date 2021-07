Marvel e DC: il crossover proposto da James Gunn potrebbe essere realizzato?

Il produttore Charles Roven, nel team di The Suicide Squad: Missione Suicida, non ha escluso che il crossover tra DC e Marvel proposto da James Gunn venga realizzato.

James Gunn ha rivelato recentemente di aver parlato con i responsabili dei due studios di un crossover tra i mondi Marvel e DC e il produttore Charles Roven, che ha lavorato a The Suicide Squad: Missione Suicida, ha ammesso che non si può escludere la possibilità che in futuro il film venga realizzato.

Le dichiarazioni sul potenziale lungometraggio sono emerse grazie a un'intervista a ComicBook.com dedicata all'atteso cinecomic in arrivo tra un mese.

The Suicide Squad: Missione Suicida, Idris Elba e James Gunn in una foto dal set

Charles Roven, rispondendo a una domanda sul potenziale crossover, ha ammesso: "James Gunn non mi ha proposto l'idea. Ma perché dovremmo dire che non verrà mai realizzata? Che senso avrebbe realmente negare la possibilità?".

Il regista, che ritornerà nel Marvel Cinematic Universe in occasione delle riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3, aveva parlato del progetto su Twitter dichiarando: "Ho parlato di un potenziale crossover ai responsabili di Marvel e DC. Adorerei la possibilità che accada. Non penso sia probabile, ma non penso sia neanche impossibile"..

James Gunn aveva però spiegato che considera i potenziali crossover e mashup meno affascinanti rispetto a una storia solida.

Le dichiarazioni di Roven, che aveva già collaborato con il regista in occasione di Scooby-Doo, di cui James era stato lo sceneggiatore, alimentano così le speranze dei fan dei film tratti dai fumetti che sperano di vedere in azione insieme gli eroi e i villain di Marvel e DC.