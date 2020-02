Marvel: Crossbones tornerà nei prossimi film e serie tv?

Nel Marvel Cinematic Universe potrebbe tornare un villain già apparso in passato: Brock Rumlow, ovvero Crossbones, personaggio interpretato dall'attore Frank Grillo.

Per ora non c'è alcuna conferma, nonostante la notizia provenga da fonti vicine allo studio e abitualmente le sue indiscrezioni si sono rivelate piuttosto fondate.

Jeremy Conrad di MCU Cosmic ha infatti dichiarato: "La Marvel sta cercando di riportare Crossbones in qualche modo e ne stanno parlando ora... Non so dove o come ritornerà. Potrebbe essere qualcosa come vedere la versione di Crossbones di un universo alternativo in the Mandness of the Multiverse che affronterà Doctor Strange il prossimo anno, o potrebbe essere qualcosa di persino più grande. Forse attraverso il Multiverse potremmo vedere Crossbones ritornare nel MCU in modo permanente ed essere un villain con cui Captain America in versione Sam Wilson dovrà fare i conti, o persino un membro dei Thunderbolts...".

Nei film del Marvel Cinematic Universe Brock Rumlow è un agente di Hydra che si infiltra in S.H.I.E.L.D. e diventa un terrorista chiamato Crossbones. Il personaggio si fa esplodere durante la missione degli Avengers in Lagos, evento che avrebbe dovuto segnare la fine della sua storia.

Frank Grillo ha ripreso il proprio ruolo nel secondo atto di Avengers: Endgame in cui gli eroi ritornavano nella New York del 2012 per rubare due delle Gemme dell'Infinito. Quella scena mostrava la presenza di Rumlow nell'edificio mentre era impegnato nel suo doppio gioco per rubare lo scettro di Loki e portarlo allo scienziato Baron Von Strucker.

Per ora il suo ritorno in uno dei prossimi progetti della Fase 4 Marvel è ancora una semplice indiscrezione e non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.