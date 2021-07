Marvel Cinematic Universe, la nuova strategia di Kevin Feige: "Niente più contratti pluriennali"

Kevin Feige è il presidente dei Marvel Studios che, nel corso degli ultimi anni, ha reso grande il Marvel Cinematic Universe. Adesso, in occasione di una recente intervista con The Hollywood Reporter, il produttore ha raccontato alla stampa la nuova strategia relativa al coinvolgimento degli attori nell'universo condiviso.

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios

Secondo quanto raccontato da Kevin Feige, Marvel Studios eviterà di firmare accordi pluriennali con i membri dei cast a cui, piuttosto, sarà offerta la possibilità di rimanere a far parte di un universo condiviso, qualora il loro entusiasmo lo consentisse. Niente più, quindi, accordi milionari e pluriannuali ma soltanto voglia di fare parte di un progetto bigger than life. A questo proposito, Kevin Feige ha dichiarato: "Vogliamo persone che non siano legate a noi soltanto a causa di accordi che bloccano totalmente la loro esistenza. Vogliamo attori felici di unirsi al nostro universo condiviso, entusiasti e interessati all'idea di poter lavorare insieme a noi".

Scarlett Johansson, ad esempio, ha deciso di tornare a recitare in Black Widow, il primo stand-alone dedicato al personaggio di Natasha Romanoff, in uscita al cinema e su Disney+ con Premier Access a partire dal prossimo 9 luglio. L'attrice è stata raggiunta da una serie di nuovi volti per il Marvel Cinematic Universe, ovvero Florence Puigh, David Harbour e Rachel Weisz.

In Black Widow, Florence Pugh interpreta la sorella di Natasha, Yelena Belova, che potrebbe interpretare la stessa Black Widow in un sequel del film Marvel. A proposito della sua partecipazione all'MCU, l'attrice ha dichiarato: "Lavorare in un film Marvel è così divertente ed eccitante da spingerti a voler ripetere l'occasione il prima possibile. Se questo dovesse succedere, sarei molto felice e grata perché vorrebbe dire che le persone hanno apprezzato la mia interpretazione. Sarei pazza a non emozionarmi all'idea di poter lavorare di nuovo nell'ambito dell'MCU".

Ambientato tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, il film racconta la storia di una fuggitiva Natasha, alle prese con il suo passato e con la rottura di alcune relazioni. Kevin Feige ha raccontato di aver messo in cantiere altri prequel sulla falsa riga di Black Widow in modo tale da poter dare vita alla possibilità di esplorare il passato di molti personaggi Marvel.

Black Widow ha inaugurato la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Al film sul personaggio di Natasha Romanoff seguiranno Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Eternals, Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, atteso per il 2022.