Marvel Cinematic Universe: 4 film in uscita per la prima volta nel 2021

Nel 2021 la Marvel ha in programma ben 4 film nelle sale: un record per lo studios che apre con il botto la Fase 4 del MCU.

Il 2021 sarà un anno da segnare in agenda per tutti i fan del Marvel Cinematic Universe. Per la prima volta nella storia usciranno, infatti, nelle sale ben 4 film. Un record vero e proprio che quasi fa impallidire l'annata ancora in corso dominata da Avengers: Endgame e dagli incassi, ugualmente importanti, di Captain Marvel e Spider-Man: Far From Home.

I cinecomic che usciranno nel 2020 apriranno ufficialmente la fase 4 del MCU e sono forieri di novità importanti. Il primo della lista è Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Il film, diretto da Destin Daniel Cretton su una sceneggiatura di David Callaham, vede per la prima volta sullo schermo un supereroe asiatico, interpretato da Simu Liu, mentre l'iconico attore di Hong Kong Tony Leung Chiu Wai vestirà i panni del Mandarino. Segue a ruota Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Benedict Cumberbatch riprendere il ruolo di magico dottore e sarà accompagnato ancora una volta da Benedict Wong (Wong) ed Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Scarlet Witch). A quanto pare questo secondo capito di Strange dovrebbe essere collegato alla serie Disney + WandaVision e sarà diretto da Scott Derrickson.

Terzo Spider-Man 3 che ha visto il via libera dopo il ritorno insieme di Marvel e Sony. La rottura tra i due studios era stato l'argomento più discusso dell'estate appena conclusa ed erano in molti a pensare che una nuova apparizione nel MCU fosse ormai ridotta ad un lumicino. Ora con l'accordo ritrovato le due società sono intenzionate a far proseguire la storia dell'Uomo Ragno. Sempre con Tom Holland ovviamente. Ultimo in agenda sarà Thor: Love and Thunder che sarà diretto da Taika Waititi, autore dell'anarchico Thor: Ragnarok. Ci sarà Chris Hemsworth tornerà a riprendere le vesti del dio del tuono e Tessa Thompson come Valchiria. Ma la novità sarà il grande ritorno di Natalie Portman che dopo il cameo in Avengers: Endgame, sarà nuovamente Jane Foster e prenderà il testimone del mitico Mjöllnir.

Natalie Portman in una sequenza di Thor, di Kenneth Branagh (2011)

Nell'attesa non resta che aspettare i progetti più imminenti del 2020: Black Widow il 1 maggio, The Falcon e The Winter Soldier nell'autunno su Disney + e The Eternals il 6 novembre.