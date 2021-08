Martin Scorsese: Scott Derrickson, regista di Doctor Strange, ironizza sulle sue critiche alla Marvel

Le dichiarazioni di James Gunn sulle critiche di Martin Scorsese alla Marvel hanno alimentato una nuova ondata di battute ironiche e commenti e Scott Derrickson, il regista di Doctor Strange, è intervenuto su Twitter condividendo un'immagine molto spiritosa.

La situazione ha preso il via quando il regista di Guardiani della Galassia aveva dichiarato che non aveva apprezzato le parole del maestro del cinema, trovandole un po' ciniche e utilizzate per ottenere l'attenzione dei mezzi di comunicazione.

Scott Derrickson ha ora pubblicato un logo con la grafica ormai iconica dei Marvel Studios che riporta però il nome di Martin Scorsese.

James Gunn su Martin Scorsese e le critiche ai film Marvel: "Cercava l'attenzione della stampa"

James Gunn, su Twitter, ha però voluto ritornare sulle sue dichiarazioni ribadendo: "Per essere chiari, Martin Scorsese è probabilmente il più grandioso filmmaker vivente americano. Amo e studio i suoi film e continuerò ad amarli e studiarli. Non sono d'accordo con lui solo su un punto: che i film basati sui fumetti non siano cinema, tutto qui".

Nella sua intervista il regista di Guardiani della Galassia aveva inoltre ammesso di essere d'accordo con Scorsese sul fatto che ci sono molti film senza cuore e anima che puntano tutto solo sulla spettacolarità.