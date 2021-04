Martin Scorsese e il quiz sugli "oggetti femminili": il video con la figlia è tutto da ridere

Martin Scorsese è il protagonista di un divertente quiz, divenuto virale su TikTok, in cui sua figlia Francesca lo interroga su una serie di oggetti femminili, compresi un piegaciglia e dei copricapezzoli. Potete vedere il video su TikTok.

Alla veneranda età di 78 anni, dopo una carriera da regista costellata di successi, Martin Scorsese può pensare di aggiungere la voce "star di TikTok" al suo già impressionante curriculum. Questa settimana, infatti, il cineasta americano è stato protagonista di un esilarante video al fianco di sua figlia Francesca, la quale lo ha messo alla prova sulla sua conoscenza di alcuni oggetti femminili. La clip, intitolata "Far indovinare a mio padre gli articoli femminili pt. 1", mostra la ragazza 21enne mentre passa in rassegna alcune foto che mostrano una serie di prodotti cosmetici, tra cui un piegaciglia ed una forcina. "In realtà mio padre ha fatto meglio di quanto pensassi", si legge nella didascalia del video.

Quando gli è stata mostrata la foto del piegaciglia, il regista ha detto che il prodotto riguardava qualcosa per gli occhi e dopo aver facilmente riconosciuto una forcina, Scorsese ha detto in modo esilarante a Francesca che "stava sprecando il suo tempo". Trovandosi di fronte a dei copricapezzoli, però, Scorsese è andato in confusione e li ha scambiati per auricolari, confondendo poi la coppetta mestruale con una caraffa. Francesca Scorsese ha continuato a ridacchiare mentre suo padre immaginava che un elastico scrunchie fosse "una sorta di strano cuscino". Il video ha rappresentato il debutto del regista premio Oscar sul profilo TikTok di sua figlia, ma questa non era la prima volta che la ragazza lo menzionava sulla piattaforma social e chissà che presto non possa condividere anche la seconda parte del divertente quiz.

Ricordiamo che Martin Scorsese sta attualmente girando Killer of the Flower Moon, film nel quale reciteranno Jesse Plemons, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Bellau, Louis Cancelmi, Jason Isbell e Sturgill Simpson. Il progetto, come già annunciato in precedenza, si baserà sul saggio scritto nel 2017 da David Grann e racconterà una serie di omicidi e crimini brutali legati alla scoperta del petrolio sul territorio della tribù Osage.