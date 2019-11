"Martin Scorsese non avrà mai visto un film Marvel" dice Bob Iger, boss della Disney

Martin Scorsese non apprezza i cinecomic Marvel e Bob Iger, CEO della Disney, ha voluto rispondere alle sue critiche pubblicamente.

Martin Scorsese e le sue critiche ai film Marvel sono nuovamente al centro di alcune dichiarazioni, questa volta di Bob Iger, l'amministratore delegato della Disney, che è intervenuto sull'argomento in modo piuttosto deciso.

Il CEO del colosso dell'intrattenimento, che controlla anche i Marvel Studios, ha infatti difeso pubblicamente i cinecomic durante un'intervista rilasciata alla BBC in cui dichiara: "Non penso abbia mai visto un film Marvel. Chiunque ne abbia visto uno non potrebbe onestamente compiere quella dichiarazione".

Bob Iger ha quindi parlato della sua opinione nei confronti del regista sottolineando: "Vorrei bere un bicchiere di vino con lui. Mi piace Martin Scorsese: è un uomo di talento".

Il regista, recentemente autore di The Irishman, aveva ammesso di non aver mai concluso la visione di un cinecomic, pur avendo provato a farlo, e Bob Iger ha puntato l'attenzione proprio su questo elemento importante del discorso. Il CEO ha poi aggiunto: "La Marvel sta realizzando film, è quello che fa anche Martin Scorsese. E sono dei buoni film, con buoni registi, buoni sceneggiatori, buoni attori, buoni direttori della fotografia e buoni costumisti, responsabili del suono e montatori.... Queste sono persone incredibilmente talentuose che mettono a disposizione il loro duro lavoro e le proprie capacità nel realizzare film che intrattengono le persone nei cinema di tutto il mondo. Regalano un'esperienza positiva che dura due ore. Escono felici o si sentono meglio alla fine della visione".