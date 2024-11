Martin Scorsese vuole realizzare un adattamento cinematografico di "Home" di Marilynne Robinson

Martin Scorsese ha forse accantonato alcuni progetti annunciati in precedenza, come The Wager e la biografia di Frank Sinatra, di cui si vociferava da tempo, ma il prolifico regista ha fatto intendere di avere in cantiere un altro adattamento: portare sullo schermo il romanzo di Marilynne Robinson "Home".

Scorsese ha dichiarato all 'AP che mentre il suo film su Gesù è stato opzionato, sta lavorando per risolvere il "problema di programmazione" relativo aell'adattamento del libro della Robinson, vincitrice del premio Pulitzer.

"È un'opzione, ma ci sto ancora lavorando", ha detto Scorsese a proposito di 'A Life of Jesus', aggiungendo: "C'è una forte possibilità che io faccia una versione cinematografica di 'Home' di Marilynne Robinson, ma questo crea alcuni problemi di programmazione".

Di cosa parla il romanzo?

Home fa parte della serie della Robinson ambientata a Gilead. Il romanzo si svolge in una remota e immaginaria cittadina rurale dello Iowan nel 1956, con una donna che torna nella sua città natale per prendersi cura del padre malato. Il romanzo è ricco di riferimenti filosofici e citazioni bibliche, e i temi centrali sono la mortalità e la teologia.

La sinossi del romanzo recita: "Glory Boughton, 38 anni, è tornata a Gilead per prendersi cura del padre morente, il reverendo Robert Boughton. Presto torna a casa anche suo fratello Jack, il figliol prodigo della famiglia, sparito per 20 anni, che cerca rifugio e cerca di fare pace con un passato disseminato di problemi e dolori tormentosi".

Scorsese sta anche cercando di riflettere sulla propria eredità familiare. Il regista ha dichiarato ad AP: "C'è la possibilità che io torni indietro e che mi occupi delle storie di mia madre e di mio padre del passato e di come sono cresciuti. Storie di immigrati che si collegano al mio viaggio in Sicilia".

A prescindere dal progetto, però, Scorsese è ansioso di tornare dietro la macchina da presa. "In questo momento c'è stato un lungo periodo dopo Killers of the Flower Moon. Anche se non mi piace alzarmi presto, vorrei girare un film proprio adesso", ha detto il regista. "Il tempo passa. Avrò 82 anni. Devo sbrigarmi".