Martha Stewart voleva condurre il Saturday Night Live dopo il carcere: "Forse un giorno accadrà"

Martha Stewart in passato ha sfiorato la conduzione del Saturday Night Live, una possibilità che le fu negata dal suo ufficiale di libertà vigilata dopo il rilascio dal carcere.

Ospite dello show di Jimmy Fallon, Stewart ha dichiarato che fu contattata da Lorne Michaels dopo il suo rilascio dal carcere nel 2005, quando scontò cinque mesi di reclusione nel Federal Prison Camp di Alderson, in West Virginia, dopo la condanna per frode.

Il rammarico di Martha Stewart

"Volevo farlo e me lo chiesero mentre stavo uscendo da Alderson, quella prigione in cui sono stata per un po'" ha raccontato Stewart "Ma il mio ufficiale di libertà vigilata non mi diede il permesso... Quel bastardo! Ho ancora il suo nome e numero".

Trovandosi in libertà vigilata, Martha Stewart poteva rimanere fuori dalla propria abitazione soltanto per otto ore al giorno, un limite che non si allineava con il lavoro al Saturday Night Live:"Sono così arrabbiata. Forse un giorno accadrà".

Martha Stewart è il personaggio tv più imitato al SNL

Jimmy Fallon ha ascoltato il racconto della presentatrice e affermato che, secondo lui, sarebbe perfetta come conduttrice del SNL, tanto da suscitare in Stewart la richiesta di una petizione.

Il conduttore del The Tonight Show With Jimmy Fallon ha ricordato che Martha Stewart è uno dei personaggi televisivi più popolari e maggiormente imitati al Saturday Night Live. Diversi comici si sono cimentati nell'imitazione, tra cui Ana Gasteyer, Amy Poehler, Rachel Dratch, David Spade, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Chloe Finneman.