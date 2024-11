Martha Stewart pretende una nuova versione del documentario Netflix: "C'è molto di più nella mia vita"

Martha Stewart ha espresso pubblicamente il desiderio di veder realizzato un documentario che racconti maggiormente il proprio percorso di vita. La famosa donna d'affari e conduttrice è intervenuta di recente al The Tonight Show di Jimmy Fallon, criticando pesantemente il documentario Martha di R.J. Cutler.

Stewart non è felice di com'è stata raccontata la sua storia nel film e di alcuni aspetti come la regia, la scelta delle musiche e alcune riprese sul finale che secondo lei la ritraggono in maniera estremamente fuorviante. Parecchi dettagli che hanno convinto Martha Stewart a voler realizzare un altro documentario sulla sua vita.

Doc 2.0

"Hanno lasciato fuori molte cose" ha protestato Stewart "Parlerò con loro per fare forse una versione due. C'è molto di più nella mia vita. Voglio dire, ho vissuto a lungo e ho pensato che forse abbiamo lasciato fuori alcune cose. Cose belle" ha dichiarato Stewart nel corso della chiacchierata.

Ad ottobre, Stewart aveva rilasciato un'altra lunga intervista al quotidiano New York Times in cui spiegava di essere rimasta particolarmente sorpresa di quanto poco materiale del suo archivio sia stato utilizzato da Cutler nel film Netflix che racconta la sua vita.

La risposta del regista

R.J. Cutler ha risposto alle critiche di Martha Stewart:"L'ho presa in giro dicendole che è l'unica che ci ha dato davvero una recensione negativa. Penso che ci voglia un enorme coraggio per fidarsi di qualcuno per raccontare la propria storia. Martha si è impegnata pienamente, non solo con un'intervista ma anche condividendo i suoi vasti archivi".

Il regista conclude in maniera molto conciliante e aperta nei confronti del giudizio di Martha Stewart sul documentario Netflix:"Forse avrebbe concluso il film in modo diverso o lo avrebbe realizzato diversamente. Quindi, che sia benedetta, ha tutto il diritto di esprimere la sua critica".